Baba Dizisinde Aşk Sahneleri Artacak

Salı akşamlarında Show TV ekranlarında yayınlanan Baba ismini televizyon dizisi projesi ile ilgili tanıtımlar dizi başlamadan önce büyük yankı uyandırmış ve izleyici kitlesinin ilgisini çekmişti. Projenin başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in bulunuyor olması bazı grup izleyiciler için öncelikli bir tercih olarak yorumlanmıştı. Projenin başrolünde Haluk Bilginer bulunurken dizi yeni bölümleri ile reyting oranlarında hayal kırıklığına uğrattı ve beklenen sonuçları elde edemedi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in yanı sıra son dönemin başarılı popüler isimlerinden Tolga Sarıtaş da Baba dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Kanalın iddialı projesinde oyuncu kadrosu dikkat çekerken izlenme oranlarında ise hayal kırıklığı yaşanıyor. Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yanı sıra kadronun diğer kısmı da oyunculuk performansları ile beğenilen ve alkış alan isimlerden oluşarak beğeni topluyor. Fakat dizi ise beklediği reytingleri alma konusunda başarılı olamıyor ve kanalın istediği durum gerçekleşemiyor.

Kanal söz konusu proje üzerinde titizlikle duruyor ve projenin ekranlara getirilen son bölümünden de anlaşıldığı üzere dizide bazı gelişmelerin yaşanacağı sonucuna varılıyor. Özellikle izleyicinin diziye karşı ilgisini arttırmak için senaryoda aşk sahneleri artış gösterecek Büşra ile İlhan çifti için senaryoda özel bir düzenleme yapılacağı şeklinde yorumlar yapılması sebebi ile konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Sosyal medya hesaplarını Baba dizisinin son bölümleri hakkında yorum yapan izleyici grubu iki âşık ile ilgili çeşitli paylaşımlar gerçekleştirdi ve bu durum da senaristleri harekete geçirdi. Hikayeye aşk sahnelerinin daha çok yerleştirilmesiyle reyting oranlarında yaşanan hüsran aşılmaya çalışılacak ve dizide yaşanan gelişme dikkat çekecek.

Bir grup izleyici ise diziyi yalnızca usta oyuncu Haluk Bilginer'in sergilemiş olduğu performans için izlediklerini açık açık söylüyor ve bu yönde yorumlar yapıyor. Haluk Bilginer'in muhteşem oyunculuk performansının yanı sıra dizide İlhan ve Büşra karakterleri de ilgi çeken bir çift olarak yorumlanıyor.