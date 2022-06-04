Mürdüm eriği geç olgunlaşan erik türüdür.Halk arasında kara erik olarak söylenmektedir.Güller ailesinden olan mürdüm eriğinin anavatanı Japonya ve Çin'dir.Kışları ılıman geçen bölgelerde mürdüm eriği yetiştirilmektedir.Diğer erik türlerine göre büyük ve sulu yapıları olur.Kurutulmuş olan mürdüm eriği sarı renk alır.Olgunlaştıkça tüketme zamanları azalır.

Mürdüm Eriğinin Faydaları

-İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde vücudumuzun bağışıklığını güçlendirir.

-Kolesterol ve tansiyonu dengede tutmaya yarar.

-Glisemik indeksi az olduğu için şekeri normal seviyede tutar.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Mürdüm eriğinin kan yapıcı özelliği vardır.Kansızlık sorunu olan kişiler mürdüm eriğini tercih edebilir.

-Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alma hızını düşürür.

-İçerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

-Böbrek hastalarında da etkilidir.

-Romatizma ve eklem ağrılarını azaltmaya yarar.

-Kabızlığı ortadan kaldırır.

-Çok faydası olan mürdüm eriğin adet düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

-Kalorisi az olduğu için günlük olarak tüketmekte zarar yoktur.

-Kemiklerin güçlenmesine yardım eder.

-İçerisinde yoğun miktarda potasyum barındırır.

-Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler mürdüm eriğini diyet listesinin en başına yazmalıdır.

Kuru Mürdüm Eriği Ne İçin Tüketilmelidir?

Zayıflamak isteyen kişiler için kurutulmuş mürdüm eriği iyi bir kilo verdiricidir.Bağırsakları çalıştırıp kabız olmayı önler.Gün içerisinde tokluk hissi vermeye yarar.Böbreklerinde taş ve kum olanlar için mürdüm eriği önerilmektedir.Şu an içinde kansere faydası olup olmadığı araştırılmaktadır.

Mürdüm Eriği Hangi Vitaminleri Barındır?

Oldukça içeriği bakımından zengin olan mürdüm eriği hastalık oluşumları engellemektedir.En çok potasyum içermektedir.Kalsiyum ve demir bakımından da zengindir.A vitamini barındırıp göz sağlığını korur.C vitamini barındırdığı için bağışık sistemini düzenler ve cilde parlaklık verir.B12 vitamini içerir.İçerdiği vitaminler sayesinde vücuda giren enfeksiyona karşı savaşır.