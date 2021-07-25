Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Aşk mı Yaşıyor? Şarkıcı Yanıtladı!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç uzun süre birlikte olduğu eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinde rol arkadaşı olan Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönünde yapılan haberleri yanıtladı. Alaçatı konseri çıkışında gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren 37 yaşındaki şarkıcı açıklamaları ile magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü isim, Sitare Akbaş ile aşk yaşayıp yaşamadığı yönünde çıkan haberlere sinirli bir şekilde cevap verdi ve istemediği bir şey sorulduğu zaman hiçbir zaman cevaplamayacağını belirtti. Eğer isterse o konu hakkında konuşacağını ifade eden 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç konuşmak istemediğini aktarıp muhabirlerin yanından uzaklaştı.

Eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı sorusu ardından sinirlenen şarkıcı korumaları ardından gazetecilere müdahale etti ve davranışları ile tepki çekti. Bu konu hakkında konuşmak istemediğini ifade eden ünlü isim, Sitare Akbaş ile aşk yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Önceki gün Alaçatı'da bulunan bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi ve uzun bir ara ardından sevenleri ile buluşması hakkında konuştu.

Sanatçılarda yapabildiklerini en iyisini yapmaya karşı çok acayip bir motivasyon bulunduğunu ifade eden 37 yaşındaki ünlü isim, sahne almanın özledikleri bir durum olduğunu belirtti. Yaklaşık olarak bir buçuk senedir ellerinden oyuncağının alındığı gibi hissettiği bir dönem yaşadıklarını ifade eden şarkıcı, eskiden yaptıklarının kıymetini çok iyi anladıklarını aktardı.

İnsanların bir olmaya ve eğlenmeye hasret kaldığını ifade eden 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sanatçıların da seyircilerin isteğine karşı neler yapabiliyorsa yaptıklarını söyledi. Konser hakkında yorumlarda bulunan ünlü isim, Sitare Akbaş hakkında soru sorulduğu zaman ise sinirlendi ve muhabirlerin görüntü almasını engellemeye yönelik hareketlerde bulundu.