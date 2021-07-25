Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yaralandı! Yalıkavak'ta Gerilim Dolu Gece

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti hakkında yeni bir gelişme öğrenildi ve çiftin sevenleri endişeye kapıldı. Bir süredir Bodrum'da tatil yapmakta olan Erken ile Mahmutyazıcıoğlu çiftinin olaylı bir gece yaşadığı haberine ulaşıldı.

Yeni evli çiftin yaralanması ile son bulan olayda çift Yalıkavak'ta gitmiş olduğu mekanda bulunan bir grup ile tartışma yaşamaya başladı ve tartışma daha sonra büyüdü. Kavgaya dönüşen tartışmada Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sunucu Ece Erken'in yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan sunucu Ece Erken, uzun süre magazin gündeminin üst sıralarında yer almış ve daha sonra işinden istifa etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken’den önce farklı insanlarla da ilişki yaşadığını ve eşinden ayrı bir evde oturduğunu ifade ederken Ece Erken de yuva yıkmadığını söylemişti.

Çift ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ederken son olarak nikah masasına oturdu ve bu karar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Balayı için farklı bir yere gitmeyi tercih etmeyen aşıkların Bodrum'da tatil yapmaya devam ettiği bilgisi öğrenildi ve çift dün gece bir kavgaya karıştı.

Önceki akşam olaylı bir gece yaşayan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gittiği mekanda bir kavgaya karıştığı ve kavganın sonunda yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Yalıkavak'ta bir grup ile tartışan çiftin ne hakkında tartıştığı ve kavganın sebebi henüz öğrenilmezken yeni evli çiftin yaralandığı hakkında yorumlar da yapıldı. Jandarmanın olay yerine gelmesiyle birlikte kavga son bulurken yeni evli çiftin de karakolluk olduğu söylenildi. Kavganın neden çıktığı ve ikilinin sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bilinmiyor. Ünlü sunucu Ece Erken'in sevenleri, çıkan kavga hakkında bir açıklama ve konu hakkında detayları beklemekte.