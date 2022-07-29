Murat Boz’dan Zeytin Ağacı Dizisi Açıklaması

Son zamanlarda oyunculuk performansı hakkında gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz Zeytin Ağacı isimli dizide rol almıştı. 28 Temmuz tarihinde Netflix'te seyirci kitlesiyle buluşan dizide rol alan Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaşıyordu. Güzelliği dillere destan oyuncu Tuba Büyüküstün ise başrolde yer alan ünlü şarkıcı Murat Boz, bu sıralarda bir sinema filminin hazırlıklarını da yürütüyor.

Murat Boz ile Burcu Özberk ikilisinin söz konusu sinema filminde beraber rol alacağı öğrenildi ve bu bilgi iki ünlü oyuncunun hayranlarını oldukça mutlu etti. Netflix'te dün yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde Murat Boz'un Tuba Büyüküstün’le birlikte başrolü paylaşması da ilgi çekici bir gelişme olmuştu. Ünlü şarkıcı Murat Boz, şarkıcılık kariyeri ile birlikte oyunculuk konusunda da önemli adımlar atıyor ve pek çok başarılı işi imzalıyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz'un yeni filminde Burcu Özberk ile nasıl bir uyum yakalayacağı merak ediyor ve konu sosyal medyada tartışılıyor. Ünlü şarkıcı söz konusu sinema filmi hakkında gelişmeleri doğruladı ve Burcu Özberk ile birlikte rol alacağını ifade etti. Ünlü isim yeni filminin isminin Rüyanda Görürsün olduğunu açıklarken sektöre yeni giriş yapacak olan bir platformda yayınlanacağını da ifade etti. Filmin senaryosunu okurken çok keyif aldığını ve filmin çok keyifli olacağını düşündüğünü açıklayan Murat Boz rüyanda görürsün filmi hakkında yapmış olduğu konuşma ile de dikkatleri üzerine çekti.

Rüyanda Görürsün Filmi Oyuncuları ve Konusu

Başarılı şarkıcı Murat Boz hazırlıklarını yaptığı rüyanda görürsün filminin senaryosundan çok etkilendiğini anlatırken kendisi gibi oyuncu olan Burcu Özberk ile iyi bir partner olacağını düşündüğünü de açıkladı.

Yeni rol arkadaşı ile çok iyi bir partner olacaklarını açıklayan Murat Boz, Rüyanda Görürsün filminin senaryosundan çok etkilendiğini de anlattı. Bu sıralarda yapmış olduğu oyunculuk atakları ile sosyal medya hesaplarında adından çokça söz ettiren ünlü şarkıcı, yeni filmi ile merak ediliyor.

Boz, yeni dizisi Zeytin Ağacı’nın yayınlanmasının da heyecanını yaşadığını açıklarken bu projede neden yer almak istediğini ve tercih ettiğini de belirtti. Bu durumun kendisi için çok farklı bir iş olduğunu açıklayan Murat Boz kariyerinde böyle bir iş bulunmadığını ifade etti. Kendisine gelen teklifi kabul etmesinin başlıca sebeplerinden birinin bu olduğunu açıklayan Boz, oradaki durumun da çok enteresan olduğunu ifade etti. Dizinin oyuncu kadrosuna baktığı zaman çok önemli isimlerin kadroda bulunduğunu ifade eden ünlü şarkıcı rolünün üstesinden geldiğini düşündüğünü de açıkladı.

Zeytin Ağacı dizisinin son zamanlarda yakalanmış farklı bir iş olduğunu düşündüğünü ifade eden ünlü şarkıcı Murat Boz diziyi tercih etme sebeplerini de bu şekilde anlatmış oldu. Rıza Kocaoğlu, Tuba Büyüküstün, Serkan Altunorak, Fırat Tanış ve Füsun Demirel gibi çok başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğunu ifade eden Murat Boz dikkatleri üzerine çekti. Bu kadar başarılı oyuncuları bir yandan görmenin kendisini ürküttüğünü açıklayan ünlü şarkıcı nu durumun bir taraftan da şans olduğunu belirtti.

Yoğun bir konser temposundan çıktığını anlatan şarkıcı Murat Boz konserlerine Biraz ara verdiğinde söyledi Ağustos ayında ise tekrardan konserlerinde sahneye çıkacağını paylaşan şarkıcı açıklamaları ile çok konuşuldu kısa süre içerisinde rüyanda görürsün istemi sinema filmi içinde tekrardan sette yer alacak olan ünlü oyuncu merak içerisinde bekleniyor.