Meclisten geçti, Cumhurbaşkanı onayladı, Emekliye 5000 TL ödeme verilecek

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek kişilere 5.000 TL ödeme kamu bankaları tarafından yapılacak. Meclis onayından geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilere 36 ay vadeli 5.000 TL ödemeler gelir belgesiz olarak verilmektedir. Emekli maaşı hesabınız tutarı üzerinden yapılacak olan bu başvurularda daha önce Kredi alan vatandaşlar da işlemlerini gerçekleştirerek bu ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırabilmektedir. Emekli maaşı hesabınız Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerindeyse başvurunuzu internet üzerinden internet bankacılığı üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler yapılmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda sizlere destek olarak işlemler yapılacak ve nakit krediler kullandırılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak kişiler daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerinde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar devlet destekli 5.000 TL krediler haricinde bankanın vatandaşlara vermiş olduğu ₺5.000 kredi mevduat hesabı başvurusu da yaparak kendi hesaplarını artı para olarak ödemeleri alabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank Mobil uygulamasını kullanarak kendi banka hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesaba başvurusu yapabiliyorsunuz.