Muazzez Ersoy Kimdir?

Muazzez Ersoy, klasik Türk müziği ses sanatçısıdır. 9 Ağustos 1958 senesinde, Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde doğan sanatçı, klasik Türk müziği, Pop müzik ve Arabesk türü müzik eserlerini icra etmiştir.

Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olup, sanat hayatına başlarken Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy’akarşı beslediği sevgi ve saygı nedeniyle ismini onlardan esinlenerek Muazzez Ersoy olarak seçti ve bu takma adıyla sahne hayatına başladı.

Atmış iki (62) yaşında olan sanatçı kariyerinde, Devlet Sanatçısı unvanına 1998 senesinde sahip oldu. Kendisine aynı zamanda seslendirdiği nostaljik diye bilinen eserlerin icrası nedeniyle “Nostalji Kraliçesi” namı verilmiştir. 2016 senesinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’ne ait olan iyi niyet elçisi unvanı da verildi.

AslenEdirneli olan sanatçı, çocukluğunu ve gençlik zamanının bir bölümünü İstanbul iline bağlı Kasımpaşa ilçesinde geçirdi. Annesinin müziği çok sevmesi sayesinde müzikle ilgilenen Ersoy, zamanla bu ilgiyi tutku haline dönüştürdü. Müzik kariyeri yapabilmek için tezgahtarlık mesleğini yapan sanatçı birikimleri ile müzik dersleri alarak kendini geliştirmeye başladı.

1982 senesinde İstanbul’da o zamanlar meşhur olan Pembe Köşk Gazinosunda başladı, assolist olarak sahneye çıkan sanatçı TRT tarafından 1985 senesinde açılan sıvana katıldı ancak başarılı olamadı. TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar ile beraber bir dönem çalışan Ersoy, 1990 tarihinde TRT’ye kendine ait altı adet eser gönderdi ve kontrolden geçerek ekranlarda sanatını icra etmeye başladı.

Muazzez Ersoy’un, seslendirdiği ilk “Seven Olmaz ki - Senin İçindi” adlı albüm çalışmasıyla hayranlarıyla buluştu. Daha sonraki zamanlarda çeşitli albümler çıkaran sanatçı birçok kere satış rekorları kırdı. Özellikle 12 albümden oluşan Nostalji serisi, on bir milyona yakın satış yaparak sanatçının en büyük eserlerinden birisi oldu. Nostalji albümünde herkesin kalbinde olan “Kalbimi Kıra Kıra, Yemenim de Hâre Var, Adını Anmayacağım ve Sevemedim Karagözlüm" gibi şarkılara yer vermesi sanatçıya unutulmayacak bir eserin icrasını oluşturma fırsatı verdi. Sanatçı bugüne kadar çıkarttığı albümlerin toplam tirajı 15 milyonu geçerek bir rekora imza attı.

Seslendirdiği albümler ve satış tirajları ise şöyle;

Albüm Yılı: 1991 | Albüm Adı: Seven Olmaz Ki | Albüm Tirajı: 400.000

Albüm Yılı: 1992 | Albüm Adı: Her Şeyim Sensin | Albüm Tirajı: 600.000

Albüm Yılı: 1993 | Albüm Adı: Sizi Seviyorum | Albüm Tirajı: 500.000

Albüm Yılı: 1994 | Albüm Adı: Sensizlik Bu | Albüm Tirajı: 500.000

Albüm Yılı: 1994 | Albüm Adı: Seninle Olmak | Albüm Tirajı: 750.000

Albüm Yılı: 1995 | Albüm Adı: Nostalji | Albüm Tirajı: 1.200.000

Albüm Yılı: 1996 | Albüm Adı: Nostalji 2 | Albüm Tirajı: 1.700.000

Albüm Yılı: 1997 | Albüm Adı: Nostalji 3 | Albüm Tirajı: 1.100.000

Albüm Yılı: 1998 | Albüm Adı: Nostalji 4-5-6 | Albüm Tirajı: 3.500.000

Albüm Yılı: 1999 | Albüm Adı: Nostalji 7-8-9 | Albüm Tirajı: 2.000.000

Albüm Yılı: 2000 | Albüm Adı: Nostalji 10-11-12 | Albüm Tirajı: 1.000.000

Albüm Yılı: 2002 | Albüm Adı: Senin İçin | Albüm Tirajı: 300.000

Albüm Yılı: 2004 | Albüm Adı: Seni Seviyorum | Albüm Tirajı: 210.000

Albüm Yılı: 2006 | Albüm Adı: Nankör | Albüm Tirajı: 70.000

Albüm Yılı: 2007 | Albüm Adı: Kraliçeden Nostaljiler | Albüm Tirajı: 20.000

Albüm Yılı: 2010 | Albüm Adı: Mozaik | Albüm Tirajı: 67.000

Albüm Yılı: 2013 | Albüm Adı: Şarkılarla Gel | Albüm Tirajı: 115.000

Albüm Yılı: 2016 | Albüm Adı: "90'dan Pop" | Albüm Tirajı: 2.006.178

Muazzez Ersoy’un evlilik hayatı, 1974 yılında ve 2001 yıllarında olmak üzere iki evlilik yaptı.

1974 senesinde 16 yaşındayken yaptı ve bir oğlu oldu. 2001 senesinde ise İsmet Özhan ile dört aylık bir evlilik hayatı olmuştur.