Süper Lige geçen sezon gelen yıldızlar kimlerdi?

Süper Lig ekipleri aralarında birbirlerini ve sınırlarını aşan bu lig takımlarından enteresan ve o kadar da mükemmeliyetçi transferler gelirken biraz da bütçelerine göre tavır içinde olan takımlar da olması muhtemeldir. Ligde mücadele eden bütün takımlar kendi sınırları içerisinde transferler yapmak zorundadır. Bu gerçeği hiçbir koşulda yadsınamaz yapan da taraftarlar ve takımların içinde bulundukları bütçe durumları gibi ve dahi gibi diye düşünülebilir ki doğru olan da herkes için bu gibi gözükmektedir. Ligde bulunan takımların bazıları bu gerçeğin dışında kendilerini aşıp büyük transferler yapması da olağandır ve dahi gerçeğin tam da görünen yüzüdür. Adana Demirspor bu gerçeği en iyi şekilde ortaya koydu. Ve Balotelli gibi bir dünya markası futbolcu- yu Türkiye'ye getirmeyi başardı. Avrupa’nın en iyi futbolcularından biri olduğu yadsınamaz bir gerçek olan bu yıldız futbolcu gibi birçok örnek vermek mümkün olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Geçtiğimiz senelerde ülkemize birçok farklı futbolcular geldiği de biliniyor.

Mario Balotelli

12 Ağustos 1990’da doğan İtalyan futbolcu santrafor olma özelliği ile dünyanın dikkatini çeken bir futbolcudur. Liverpool ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran bu futbolcu şimdi ülkemizde Adana Demirspor forması giyiyor.

Olimpiu Morutan

25 Nisan 1999 doğumlu olan 22 yaşındaki Romanyalı futbolcu bir dönem Cluj takımının da formasını giymiş bir futbolcudur. Şimdi ülkemizde Galatasaray forması giyiyor.

Michy Batshuayi

2 Ekim 1993 yılında doğan dünyaca ünlü bu yıldız futbolcu 27 yaşında ve Chelsea gibi bir Avrupa’nın dev takımından transfer edildi. Şimdi Beşiktaş forması giyiyor.

Bunlar gibi yetenekli futbolcular ülkemizde forma giymektedir.