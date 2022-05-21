Mide Yanması Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Yenilen yiyeceklerin yemek borusundan geçmesi ardından mide asidini yükselterek mide girişinde yer alan kapakçığı tahriş etmesi ile mide yanması ismi verilen bir durum oluşmaktadır. Yemek yenilmesi ardından karşılaşılabilecek mide yanması probleminin belirtileri nelerdir, neden oluşur? Yenilen bir yiyecek yemek borusundan iletilerek mideye girer ve bunun sonucunda mide asidi yükselir ve mide girişinde yer alan kapakçık tahriş olarak mide öz suyu ağza gelir ve bu duruma mide yanması ismi verilir. Bu durum ne zaman yemek yenilirse midede yanma oluşacak korkusuyla insanların karşı karşıya gelmesine neden olabilecek bir durumdur. Mide yanmasının yaşanması durumunda yapılması gerekenler ve konu hakkında merak edilenler hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimize devamında yazdık.

Mide yanmasının belirtileri arasında boğazda yanmalar oluşması, yemek yenilmesi ardından kişi rahatsız eden ekşimeler ve yanmaların oluşması, ağıza mide suyu gelmesi ve eğilip kalkarken tekrardan yiyeceklerini ağza geliyormuş gibi olması gibi maddeler yer almaktadır. Mide yanması rahatsızlığına sahip kişiler bu durumdan rahatsız olur ve yenilen yiyeceklere sıklıkla dikkat edilmesi gerekir.

Doymuş yağ içeren yemeklerden yemek, aşırı baharatlı gıdalar tüketmek, alkol ve sigara kullanımı, mideyi üşütmek, soğuk ve gazlı içecekler tüketmek ve yemek yedikten sonra uzanmak mide yanması rahatsızlığını meydana getirebilmektedir. Bu durum engellemek için ise içilen ve yenilen şeylere dikkat edilmesi doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Peki mide yanması için neler önerilir, mide yanması için neler yapılması gerekir, mide yanması tedavisi var mıdır, nasıl olur? Bu durumu engellemek için kişinin yediği şeylere dikkat etmesi gerekir ve bu durum uzun süre boyunca devam ediyorsa doktora başvurularak midenin kontrol ettirilmesi gerekecektir. Yanmalar başka mide rahatsızlıkları sebebiyle yaşanmıyorsa ve yeterince önlem alındığı durumda devam ediyorsa doktordan mide koruyucu ilaçlar talep edilebilir.