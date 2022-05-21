Şevval Sam, Yasak Elma Dışında Yeni Bir Dizide Daha Rol Alabilir

Yasak Elma isimli uzun soluklu projede Ender isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Şevval Sam sergilediği performans ile beğeni topluyor. Projenin 5. sezonunun tamamlanması ardından 6 sezon için de çalışmaların başlayacağı yönünde bilgileri ulaşılmıştı. Dizi oyuncusu Şevval samis ise projenin sezon finali yapması ardından yoğun bir konser maratonu dönemine giriş yapacak ve yaz aylarında sevenleriyle birlikte olacak.

Yasak Elma dizisinin 6. sezonunun hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenilirken Şevval Sam tarafından hayat verilen Ender karakterinin de hikayede devam etmesinin ihtimalinin çok yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı. Dizide Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'nin 6 sezonunda dizide yer alacağı garanti olsa da diğer oyuncular için karar henüz kesin değil. Dizinin yeni sezonunda kimin yer alıp kimin yer almayacağına ise Med Yapım’ın sahibi olan Fatih Aksoy karar verecek.

Daha önce dizi hakkında önemli açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Şevval Sam dizinin 6. sezonunda da yer alacağı izlenimini vermiş ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz da projenin sonraki sezonunda da yer alacağı düşünülen isimler arasında bulunuyor. Diğer taraftan Berk Oktay ise Çağatay karakteri ile Yasak Elma'nın 5. sezonunda sevenlerine veda edecek. Diğer taraftan ünlü oyuncu Şevval Sam'ın Yasak Elma haricinde bir proje ile daha ilgilendiği ortaya çıktı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yoğun bir konser maratonuna giriş yapacak olan ünlü oyuncu Şevval Sam, Ru isimli dizide de performans sergileyebilir. Bu gelişme oyuncunun hayranları tarafından coşku ile karşılandı ve Meryem Uzerli'nin dizinin başrolünde yer alacağı yönünde bilgiler paylaşıldı. Şevval Sam hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamazken oyuncunun dizinin hikayesini çok beğendiği öğrenildi.