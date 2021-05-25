Masumiyet'in Hale Ilgaz'ı Attığı Tokatın Perde Arkasını Anlattı

Hülya Avşar, final kararı alan Masumiyet dizisinin önceki bölüm çekim esnasında, rol gereği Ertuğrul Postoğlu'na tokat atmış bu tokatın Postoğlu’na pahalıya patlamıştı. Ünlü oyuncu Ertuğrul Postoğlu'nun bu tokat sonrası çenesi çıkmıştı. Masumiyet 13. bölümle ekranlara veda etti. Dizinin final yapmasının ardından bir programa katılan Avşar, çok konuşulan tokat olayını programda anlattı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunmuş olduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu oldu. Oyuncu Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığın açıkladı "Daha önce bitecekti aslında ama ben devam etmesi zorladım" dedi. Işık'a konuşan Avşar, bu açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti.

"Son Vuruşum Çenesine Geldi "

Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu oldu. Program sunucusu Candaş Tolga Işık, sosyal medyada da oldukça konuşulan ve gündem haline gelen Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat en olayını Hülya Avşar'a anlattı, Avşar dizi setinde yaşananları şöyle anlattı:

"Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi. Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi" Açıklamasını yaptı.

Ağzını Kapatamamış

Bir süre sonra Ertuğrul Postoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini söyleyen Hülya Avşar, oyuncunun hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Atılan tokat ile Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiğini çıkarmıştı. Yaşanan olayı anlatırken gülmesine engel olamayan ünlü oyuncu Hülya Avşar, rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'ndan da yayın sırasında esprili bir dille özür diledi.

Çene Kemiği Çıkmıştı

Hülya Avşar'ın senaryo gereği attığı Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekti. Avşar'ın attığı tokat istenmeyen sonuçlar doğurdu. Hülya Avşar tarafından atılan o tokat Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiğini çıkarmıştı.