Ev veya Araba Satın Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İşte Güncel Konut ve Taşıt Kredisi Faiz Oranları!

Covid-19 salgını nedeniyle sadece konut fiyatları değil aynı zamanda taşıt fiyatları da yükseldi. Vatandaşlar böyle büyük yatırımlar yaparken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Finansman desteğini bulamayan vatandaşlar soluğu bankalarda alıyorlar. Fakat faiz oranları da bankadan bankaya değişiklik gösterdiği gibi geçen yaz aylarına göre kıyasla oldukça yüksek. Vatandaşlar bankaların sunduğu faiz indirimlerini ve kampanyalarını araştırmaya başladı. Sizler için güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıp derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

Konut Kredisi Faiz Oranları

Ev sahibi olmak isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı kredi türü için faiz oranları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verdiği faiz kararlarına adapte olmak amacı ile değişkenlik gösterebiliyor. An itibari ile güncel konut kredisi faiz oranları ise şu şekilde;

Vakıfbank güncel olarak en düşük konut kredisi faiz oranını sunan banka. Sürmekte olan Sarı Panjur Konut Kredisi Kampanyası kapsamında bankanın müşterileri yüzde 1,32 faiz oranı ile konut kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası tarafından Konut Ürün Paketi adı altında yapılan kredi kampanyası kapsamında Ziraat Bankası müşterilerine yüzde 1,37 faiz oranı ile konut kredisi kullanma seçeneği sunuluyor. Halkbank müşterilerine Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası dahilinde yüzde 1,38 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkânı tanıyor.

Akbank’tan konut kredisi kullanmak isteyen banka müşterilerinin ödeyeceği faiz oranı ise yüzde 1,39 olarak belirlenmiş durumda. Garanti Bankası tarafından kiracı olarak ikamet etmekte olan kişilere sunulan Kiracıya Mortgage Konut Kredisi Kampanyası dahilinde yüzde 1,42 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor.

YapıKredi’den konut kredisi kullanacak olan vatandaşların ödeyeceği faiz oranı yüzde 1,45 olarak belirlenmiş durumda.

İş Bankası tarafından gerçekleştirilen Ev Kredisi Kampanyası kapsamında banka müşterilerine yüzde 1,45 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sunuluyor.

QNB Finansbank Müşterilerine sunduğu Standart Konut Kredisi hizmeti dahilinde yüzde 1,56 faiz oranı ile kredi kullanma seçeneği sunuyor. ING Bank’tan ise güncel olarak yüzde 1,59 faiz oranı ile konut kredisi kullanılabilmekte. Alternatif Bank aracılığıyla kredi kullanıp ev sahibi olmak isteyenlerin ise ödeyeceği faiz oranı yüzde 1,70.

HSBC tarafınca düzenlenen Sigortalı Konut Kredisi Kampanyası kapsamında banka müşterilerine yüzde 1,74 faiz oranı konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. Fibabanka da yüzde 1,74 faiz oranı ile müşterilerinin konut kredisi kullanıp ev sahibi olmalarına olanak tanıyor. TEB’den konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen banka müşterileri geri ödemelerini yüzde 1,75 faiz oranı ile gerçekleştirecekler.

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

An itibari ile en avantajlı taşıt kredisi İş Bankası tarafından sağlanıyor. Taşıt satın almak üzere taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, satın alacakları otomobilin sıfır kilometre veya ikinci el olması fark etmeksizin yüzde 1,55 faiz oranı ile kredi kullanarak hayallerindeki otomobile sahip olabilirler.

YapıKredi’den taşıt kredisi kullanarak otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredilerini satın alacakları otomobilin ikinci el veya sıfır kilometre olması fark etmeksizin yine yüzde 1,59 faiz oranı ile kullanabilirler.

Akbank otomobil satın almak isteyen vatandaşlara yüzde 1,67 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı sunuyor. Satın alınacak otomobilin sıfır kilometre veya ikinci el olması faiz oranına etki etmiyor.

Garanti Bankası ve ING Bank, satın alınacak otomobilin durumu fark etmeksizin yüzde 1,74 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı tanıyor. Fibabanka’dan taşıt kredisi kullanarak araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredilerini 0 kilometre araçlar için yüzde 1,78, ikinci el araçlar için ise yüzde 1,80 faiz oranı ile kullanabilirler.