Maske Zorunluluğu Ne Zaman Kalkacak? 1 Haziran Tarihinde Neler değişti?

Kontrollü normalleşmenin son günlerine girilmesi ile beraber vaka sayılarında azalma görüldüğü ve aşı çalışmalarının da hızlandığı bilgisine ulaşıldı. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra yeni bir yol haritası izleneceği bilgisine ulaşılırken Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan da maske zorunluluğunun kalkabileceğin ifade etti. Covid-19 ile mücadelede 1 Haziran tarihinden sonra yeni bir dönemin başlayacağını bilgisine ulaşıldı. Kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayılarında azalma görülmesi ile birlikte ağır hasta sayısında da düşüş olduğu gözlerden kaçmadı. Aşılamanın da hız kazanması ile birlikte salgınla mücadelede olumlu bir tablo görüldü.

Necmi İlhan, merak edilenlere yanıt verdi ve normalleşme süreci ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceği bilgisini paylaştı. Diğer taraftan kapalı alanlarda ise maske takılmasına devam edilmesi gerektiğine vurguda bulundu. 1 Haziran tarihi ve ardından açık alanlarda çok kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımının azaltılabileceği bilgisi paylaşıldı fakat kapalı alanlarda ise sonbahara kadar maske takılmasının kesinlikle gerekli olduğu söylenildi. Örneğin pazar yerine gidildiği zaman maske takılması gerektiğine vurgu yapan Necmi İlhan, boş bir caddede işe ya da okula giderken maske takılması konusunda esnek davranılabileceğini söyledi. Necmi İlhan'ın maske ve normalleşme süreci hakkında yapmış olduğu açıklama ve açıklamasından önemli detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Vatandaşların yanında kesinlikle maske olması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunan Necmi İlhan, toplu taşıma konusunda ise maskenin geçerli olacağını düşünmediğini belirtti. Aşılama sürecinde belli bir düzeye gelinmesin normalleşme konusu için oldukça önemli olduğu da ifade edildi. Tüm dünyada korona virüs tehlikesi bitmeden her şeyin tamamen normale dönemeyeceği açıklandı. “Belki de son sokağa çıkma kısıtlamasını yaşadığımız bir hafta sonu olacak.” şeklinde ifadeler kullanan İlhan, daha dikkatli davranıldığı sürece normalleşmenin hızlanabileceğini de ifade etti.