Sosyal Medyadan Tanışıp Buluşmaya Gitti, Hayatının Kabusunu Yaşadı

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda bir adam sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı birinin vermiş olduğu buluşma noktasına gittiği zaman kabus dolu anlar yaşadı. Adamın aracına binen üç kişi tarafından ilk olarak darp edildiği sonrasında ise başına silah dayatılarak 12.750 liralık gaspa uğradığı bilgisi öğrenildi. Önce darp edilip ardından gaspa uğrayan adamın polise şikayette bulunduğu bilgisine ulaşıldı ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri konu hakkında harekete geçti. Evlerinde 2 adet tabanca ile ele geçirilen 3 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Saat 03.30 sıralarında geçtiğimiz çarşamba günü Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana gelen dehşet verici olaya polis el attı. A.Y. isimli bir şahıs sosyal medya uygulaması üzerinden Hüseyin rumuzunda 1 kişi ile tanışıp konuşmaya başladı. Sosyal medya hesabından sıklıkla görüşen ikili buluşmak ve sohbet etmek için ise birbirlerinden randevu aldım.

A.Y. isimli şahsın kendisine gönderilen konuma gittiği zaman dehşet yaşadığı ifade edildi ve konuma vardığında adamın otomobiline aniden eli silahlı olan 3 kişinin bindiği öğrenildi. Eli silahlı 3 kişi, şahsın arabasına zorla binip adamı darp etti ve ardından başına silah doğrulttu. 3 kişi tarafından başına silah dayatılan adam ise internet bankacılığı yolu ile banka hesabından 12 bin lirayı arabasına binen adamların hesabına gönderdi.

3 zanlı ise parayı almaları ardından şahsı darp etmeye devam etti ve ATM'den 700 lira çektirmeyi başardı. Şüpheliler daha sonra toplam olarak 12 bin 700 lirayı gasp ettikleri şahsın aracından Dereiçi otobüs durağında inerek ortalıktan kayboldu.

Yaşadığı korkunç olay ardından tedavi olmak adına İstinye Devlet Hastanesine giden şahıs, bir de ihbarda bulundu. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve zanlıların kayıtlı görüntüsünü kaydederek parmak izi incelemesi gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrasında şahsın aracında kendisi dışında 3 farklı kişinin parmak izi bulundu ve zanlılar yakalandı.