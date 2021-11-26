Kuruluş Osman’dan Sosyal Medyada Büyük Başarı!

ATV ekranlarında 72. Yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturan Kuruluş Osman isimli televizyon dizisi projesi beğenilerek izlenilmeye devam ediyor. Ekranların en çok izlenen yapımı haline gelen Kuruluş Osman son bölümü ile sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı ve adından söz ettirdi. Seyirci kitlesi sadakatinin en güçlü olduğu yapımların başında gelen ve Camdaki Kız ile rekabet halinde olan dizi çok başarılı reyting oranları elde ediyor.

Sosyal medyada #türkvaroldukça etiketi ile hem Türkiye hem de Dünya gündeminde yer alan başarılı dizi Kuruluş Osman reytinglerde öne çıktı ve en çok izlenen yapım haline geldi. Proje, tüm izleyici gruplarında birincilik elde etmesinin yanı sıra Sadakatsiz’i de geçmeyi başardı. ABC1 ve tüm kişiler gruplarında 2 haneli reyting oranları elde eden Kuruluş Osman’ın bu sonuçları alması takdir edilecek bir gelişme olarak görüldü.

Yapımda Osman Bey Bilecik Kalesi'nin yapmış olduğu sızma hareketi ile tutsak olan Türk çocuklarını kaçırmayı talep etti. Fakat Tekfur Rogatus ise çocukları farklı bir yere nakletti. Osman Bey köşeye sıkışmış olan Turgut Bey'i de kurtardı ve kaleden çıktı. Tutsakların da bir manastıra yerleştirildiği bilgisini öğrenen Osman Bey dizi gündemine damga vurdu. Tekfurlar ise Osman Bey'in bu hamlesini gördü ve tutsakları farklı bir manastıra kaçarak alpler ile Osman Bey'i tuzağa düşürdü.

Sonunda Osman Bey tutsak olan Türk çocuklarının yerini bulduğu zaman bu defa farklı bir strateji izledi. Eğitim için İstanbul'dan bir papaz gönderildiğini öğrenen Osman Bey kılık değiştirerek papaz yerine geçti ve Kumral Abdal sayesinde Türk çocuklarını kurtarmayı başardı.

Yaşanan önemli olay sonrasında tekfurlar hayal kırıklığı yaşadı. Bir süredir üzerinde çalışmakta oldukları planı uygulamaya koyarak Söğüt ile Rum ateşini yakmak için çalışmalar yaptı.