Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Her yaşta tecrübe edilmesi mümkün olan kulak tıkanıklığı, yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan bir sağlık sorunudur. Genelde bu durumun geçici olduğu bilinirken bazı zamanlarda ise önemli hastalıkların habercisi de olabilmektedir.

Çok sayıda insanın yaşadığı kulak tıkanıklığının sebebinin su kaçması olduğu ifade edilmiştir fakat çok farklı sebepler de kulak tıkanıklığının meydana gelmesine neden olabilir. Peki Kulak tıkanmasına ne iyi gelir? İşte kulak tıkanıklığının yaşanıldığı durumda yapılması gerekenler ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Günlük hayatımızda yaşam kalitemizi düşürebilen bazı durumlar ile karşı karşıya gelebiliriz ve o durumdan kurtulmak için çözüm yolları ararız. Yaşanılan bazı rahatsızlıklar birkaç saat içinde geçebileceği gibi diğerleri de günlerce sürebilir ve daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Söz konusu hastalıklar arasında kulak tıkanıklığı da bulunmaktadır. Çınlama, işitme kaybı ve boğuk duyma gibi durumlar ile ortaya çıkabilen ve tıkanıklık olarak isimlendirilen bu durumun çok sayıda sebebi olabilmektedir.

Doktor onayı alındığı süre boyunca sıcak su torbası ile kulak tıkanıklığının çözümü bulunabilmektedir. Östaki borusunun rahatlamasını sağlayacak olan sıcak su torbası yöntemi kulaktaki doluluk hissini azaltacak ve tıkanıklığa da iyi gelecektir. Beze sarılı bir şekilde bulunan sıcak su torbası kulağa değecek biçimde kompres yapılır. Sıcak su torbasının bulunmadığı zamanda ise havluyu ısıtmak da tıkanıklığa iyi gelebilecek olan bir diğer yöntemdir.

Saç kurutma makinesine kullanmak da kulak tıkanıklığının farklı bir çözümü olarak görülmektedir. Makine, ilk olarak orta ya da sıcak ayarda biraz açılır ve uzak mesafeden kulağa doğru kullanılır. Bu sırada diğer el yardımı ile de kulak memesi aşağıya doğru çekilir ve Bu işlem 5 dakika boyunca tekrar eder. Kulak tıkanıklığı ile ilgili bir sorun yaşanıyorsa Kulak Burun Boğaz bölümünden randevu alınması tavsiye edilmektedir ve doktora başvurulması önem arz etmektedir.