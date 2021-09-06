Pınar Gültekin Cinayeti Yeni Gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme olduğu bilgisine ulaşıldı ve konu gündemde yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Selim Avcı, Eda Avcı, Şükrü Gökhan Orhan ve Ayten Avcı'nın kasten adam öldürme olayının yaşanması ardından bir zaman diliminde beraber olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlemeleri hakkında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirdi. Bunun yanı sıra, söz konusu şahısların açıklanan durum sebebi ile cezalandırılmalarına karar verildiği bilgisine ulaşıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz 2020 tarihinde 27 yaşındaki Pınar Gültekin isimli genç kadın Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüş ve Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç kadının cesedi ise 21 Temmuz 2020 tarihinde bulunmuş konu olan süre gündemde yer almıştı.

11 Temmuz 2021 gününde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken bir karara imza atmış olay yerinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ile anne Ayten Avcı'nın DNA profili ile uyumlu olduğu tespiti gerçekleşmişti.

Avcı'nın annesi Ayten Avcı, Avcı'nın babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bozulduğu da öğrenilmişti. Yaşanan korkunç olay sonrasında Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, oldukça önemli açıklamalar gerçekleştirmiş ve kullanmış olduğu ifadeler ile Türkiye gündeminin üst sıralarında uzun süre boyunca kalmıştı.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, karar sonrasında konuşmuş ve olayın başından beri süreç içerisinde farklı faillerin de olduğunu iddia ettiklerini belirtmişti. Tüm hukuki yollara başvurduklarını anlatan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, hazırlanan iddianame ile yargılamanın önemli ölçüde genişlediğini bildirmişti. Daha sonra yaşanacak olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Epözdemir, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi adına mücadelelerinin devam edeceğini açıklamıştı.