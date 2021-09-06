Koronavirüs Aşısından Erkeklere Müjde!

Uzmanlar yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile ilgili yeni sonuçlara ulaştı ve yapılan açıklamalar sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Koronavirüs aşılarının erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri araştırıldı ve çıkan sonuçlar dikkat çekici nitelikte oldu. Yapılan çalışmalarda hastalığın sperm sayısı, volümü ve hareketlerinde azalmalara yol açtığı bilgisine ulaşılırken koronavirüs aşısının ise sperm sayısını arttırdığı tespiti gerçekleşti.

Yapılan değerlendirmeler hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Profesör Dr. Ateş Kadıoğlu, dikkatleri üzerinde topladı. Koronavirüs görülme oranının kadın ile erkeklerde aynı oranda olduğunu ifade eden Kadıoğlu, yoğun bakımda tedavi görmekte olan hastalardan ise erkek sayısının daha fazla olduğunu açıkladı.

Yoğun bakımda erkek vaka sayısının kadın vaka sayılarından daha fazla olmasının sebebi ise erkeklik hormonu testosteron olduğunun saptandığı ifade edildi. Testosteronun erkeklerde kadınlara göre 20 kat daha fazla bulunduğu bilgileri vatandaş ile paylaşıldı ve konu sağlık gündeminde yer aldı. Koranavirüsün hücre içine girmesi adına gerekli olan bir takım enzimlerin düzeyini etkilediği bilgileri paylaşırken testosteron bağlamında söz konusu enzimlerin çok daha fazla ortaya çıktığı da aktarıldı.

ACE2 reseptörünün kalp, akciğer, testis böbrek ve mesane gibi bazı organlarda bulunduğu bilgilerini paylaşan Profesör Dr. Ateş Kadıoğlu, özellikle koronavirüsü orta ya da ağır geçiren erkeklerde testisin de etkilendiğini anlattı.

Yaşı genç olan erkeklerde testisin etkilenme oranının yaşlı vakalara göre daha fazla olduğuna vurguda bulunan Kadıoğlu, ACE2 reseptörünün 30 yaşındaki erkeklerde 70 yaşa göre iki kat daha fazla tespit edildiğini belirtti. Aynı zamanda söz konusu reseptörlerin testiste fazla olmasının ve koronavirüsün testise yerleşmesinin diğer bir değişle iltihaba yol açmasının bazı değişiklikleri meydana getirdiği söylenildi. Testiste sperm hücrelerinde ve testosteron üreten hücrelerde değişiklik olduğu bilgisi de vatandaş ile paylaşıldı.