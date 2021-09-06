SGK Erken Emeklilik Fırsatı Sunuyor! 1800 Gün Ödenmiş Primleri Bulunan Anında Emekli Olabiliyor!
SGK Erken Emeklilik Fırsatı Sunuyor! 1800 Gün Ödenmiş Primleri Bulunan Anında Emekli Olabiliyor! İşte detaylar...
SGK Erken Emeklilik Fırsatı Sunuyor! 1800 Gün Ödenmiş Primleri Bulunan Anında Emekli Olabiliyor! Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan erken emekli olmak isteyenlere büyük müjde! 1800 gün ödenmiş priminiz varsa emeklisiniz…
Uzun süre çalışıp erken emeklilik hayali kuran birçok kişi bu konuda gelebilecek müjdeleri beklerken hayalleri gerçek olabilecek. Çalışırken geçirilmiş bir iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalığı nedeni ile kurum kişiyi erken emekli yapıyor. İş kazasına maruz kalan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, sağlık kuruluşlarından yüzde 60 oranında çalışamaz raporu aldıklarında emekli olabiliyor. Fakat emekli olmak için bu şart yeterli değildir.
Malulen Emekli Olmanın Şartları
Malulen emekli olma konusunda kurumun isteği bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki başvuru yapan kişinin 4 A, 4 B veya 4 C kapsamında olup en az 1800 gün priminin bulunması şarttır. Diğer bir konu ise sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporu. Alınacak bu raporda oranın en az yüzde 60 ve üzeri olması gerekir.
Emeklilik İçin Kabul Edilen Hastalıklar
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malulen emeklilik kapsamına giren bazı hastalıklar şunlardır;
- Demans
- Epilepsi-Sara
- Parkison
- Beyin Tümörü
- Anemi
- Görme Kaybı
- Retina kanaması
- Denge bozukluğu
- Uzuv kaybı
- Organ nakli
- Aids
- Zeka geriliği
- Tüberküloz
Malulen Emeklilik Olmak İçin Gerekli Belgeler
Malulen emekli olmak istenildiğinde başvurular sigorta türüne göre değişir. 4 A kapsamında SGK veya 4 B kapsamında sigortalı ise gerekli belgeler şu şekilde ortaya çıkar;
- Gelir veya aylığını gösteren ödenek Talep Belgesi
- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
- Eğer malulen emekliye ayrılmak isteyin kişi kamu görevlisi ise, yani 4C' kapsamına dâhil ise, emekli olabilmek için şu belgeleri temin etmek gerekir.
- Kişinin malullük aylığı alabilmesi için açıkta bulunanların kendisi veya vekil kıldığı kişinin, ya da hali hazırda görev yapanlar için kurum aracılığı ile başvurunun yapılması
- Malulen emekli olması için sevke ilişkin emekli sevk onayı belgesi
- Malul olduğunu kanıtlayan sağlık kurulu raporu.