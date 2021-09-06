SGK Erken Emeklilik Fırsatı Sunuyor! 1800 Gün Ödenmiş Primleri Bulunan Anında Emekli Olabiliyor! Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan erken emekli olmak isteyenlere büyük müjde! 1800 gün ödenmiş priminiz varsa emeklisiniz…

Uzun süre çalışıp erken emeklilik hayali kuran birçok kişi bu konuda gelebilecek müjdeleri beklerken hayalleri gerçek olabilecek. Çalışırken geçirilmiş bir iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalığı nedeni ile kurum kişiyi erken emekli yapıyor. İş kazasına maruz kalan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, sağlık kuruluşlarından yüzde 60 oranında çalışamaz raporu aldıklarında emekli olabiliyor. Fakat emekli olmak için bu şart yeterli değildir.

Malulen Emekli Olmanın Şartları

Malulen emekli olma konusunda kurumun isteği bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki başvuru yapan kişinin 4 A, 4 B veya 4 C kapsamında olup en az 1800 gün priminin bulunması şarttır. Diğer bir konu ise sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporu. Alınacak bu raporda oranın en az yüzde 60 ve üzeri olması gerekir.

Emeklilik İçin Kabul Edilen Hastalıklar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malulen emeklilik kapsamına giren bazı hastalıklar şunlardır;

Demans

Epilepsi-Sara

Parkison

Beyin Tümörü

Anemi

Görme Kaybı

Retina kanaması

Denge bozukluğu

Uzuv kaybı

Organ nakli

Aids

Zeka geriliği

Tüberküloz

Malulen Emeklilik Olmak İçin Gerekli Belgeler

Malulen emekli olmak istenildiğinde başvurular sigorta türüne göre değişir. 4 A kapsamında SGK veya 4 B kapsamında sigortalı ise gerekli belgeler şu şekilde ortaya çıkar;