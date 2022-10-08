Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ile Rekabet Edecek! Yarışı Hangi Dizi Kazanacak?

Yeni sezonda Show TV ekranda seyirci kitlesi ile buluşacak olan diziler arasında Kızılcık Şerbeti ile Hayat Bugün isimli projeler heyecan içerisinde bekleniyor. Merak içerisinde takip edilen yapımlar arasında öne çıkan her iki projenin çekimleri sürdürülüyor. Dizilerin ekim ayı içerisinde izleyici karşısına çıkacağı biliniyor ve yayın tarihleri araştırılıyor. Fakat iki dizinin hangi tarihte yayınlanacağı ise tartışma konusu oldu.

Şu anda Show TV'nin elinde olan iki dizi bulunuyor ve bu dizilerden biri olan Baba salı akşamlarında ekranlarda yayınlanıyor. Ancak Baba dizisini reyting oranları tatmin edici oranda gelmedi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Diğer taraftan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ise Perşembe akşamlarında yayınlanıyor ve hikaye başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ilk bölümü ile çok sevildi ve izlenme oranlarında da yüksek sonuçlar elde etti. Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Baba dizilerinin haricinde Show TV'nin elinde 5 tane boş gün kaldı. Kızılcık Şerbeti ve Hayat Bugün dizilerinin hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor ve bu sorunun cevabı araştırılıyor.

Hafta içi pazartesi ya da çarşamba günleri yayınlanması beklenen Hayat Bugün dizisinin elde edeceği izlenme oranları merak konusu oldu. Diğer taraftan cuma günleri ise Kızılcık Şerbeti için düşünülüyor ve bu konuya yönelik iddialar bulunuyor. Diğer taraftan hafta sonunda ise her iki dizinin de ekranlarda yayınlanacağı düşünülmüyor.

Açıklama yapmadıkça Show TV ile ilgili tahminler özellikle sosyal medyada havada uçuşuyor ve magazin basınında çeşitli iddialar bazı günlerde ortaya atılıyor. Yayın günleri ile merak konusu olan diziler ilgi çekerken rakiplerinin ise neler yaşayacağı araştırılıyor. Son olarak 21 Ekim Cuma akşamında yoluna başlayacağı söylenen Kızılcık Şerbeti bu iddiaları doğrular ise dizi, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve Yalnız kurt gibi projeler ile mücadele edecek. Bu rekabet arasına Kızılcık Şerbeti dizisinin katılması halinde reyting oranları ise çok parçalı bir hal alabilir.

Geçtiğimiz sezonda Cuma akşamlarında yine reyting oranları çok parçalı olmuş ve hiçbir diziye tam olarak bu durum fayda göstermemişti. Genelde cuma akşamları dizi projelerinin öne çıkmakta zorlandığı bir gün oluyor ve dizi rekabeti Cuma akşamlarında sert geçiyor. Bu durumun temel nedeni ise pek çok farklı dizinin farklı izleyici gruplarını hedeflemesi olarak görüldü.

Tüm kişiler kategorisinin Arka Sokaklar dizisinin ise büyük bir gücü bulunuyor ve Yalnız Kurt dizisi de aksiyon seven seyircileri kendisine çekerek ilgi topluyor. Yalı Çapkını dizisi ise bu sezonda iyi bir çıkışa imza atmıştı ve dram türünü seven kadın izleyici grubunu hedefini almıştı.

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi farklı 2 kültüre sahip olan insanların evlenme sonucunda yaşadıkları çatışmaları konu ediniyor.