Herkes EYT Beklerken SGK'dan Son Dakika Erken Emeklilik Müjdesi Geldi! Tam 6 Yıl Kazanacaksınız

SGK'dan erken emeklilik bekleyen vatandaşlara müjdeli açıklama geldi! 6 yıl erken emekli olabileceksiniz. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte çalışan annelere erken emeklilik fırsatı doğmuştu. Doğum yapması nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşmak zorunda kalan kadınlar, erken emeklilik imkanından faydalanabilecekler. Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşarak emeklilikte de dezavantajlı konuma gelen kadın çalışanlara kanun ile doğum borçlanması imkanı sunulmuş durumda. SGK, prim ödemeleri doğum yapmaları nedeniyle aksayan ve eksik olan kadın çalışanlara doğum borçlanması yöntemi ile maksimum 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı sağlıyor.

SGK Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik

Kadın çalışanlar, çalışma hayatları sürecinde doğum yapmaları nedeniyle iş hayatından uzak kalıyor ve bu dönemde sigorta primleri de ödenmiyor. İşte bu da kadın çalışanların emeklilik haklarını geç elde etmelerine, yani daha geç emekli olmalarına neden oluyordu. Çalışan anneler, emeklilikte bu dezavantajlı durumdan kurtulmak adına doğum borçlanması yoluna başvurabiliyor. Maksimum üç (3) doğum için uygulanan doğum borçlanması yöntemi ile her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl erken emeklilik mümkün hale geliyor.

SGK doğum borçlanması imkanına başvurulduğunda borcun peşin oarak en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Eksik günlere ilişkin prim borcu taksitle ödenemediği için tek seferde nakit olarak ödenmesi gerekiyor.

Erken Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigorta başlangıcı, doğumdan önce olan kadın çalışanlar doğum borçlanması yoluyla erken emekli olabilirler. Ayrıca doğan bebeğin tam ve sağ olarak hayatta olması, borçlanılan dönem için bebeğin yaşıyor olması, doğumun ardından 2 yıl boyunca da çalışılmamış ve hiçbir surette sigorta primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.

Şartları taşıyan çalışanlar, SGK İl-İlçe müdürlüklerine veyahut SGK Merkezlerine bizzat müracaat ederek matbu dilekçe ile doğum borçlanması ile erken emeklilik başvurusu yapabilirler.

SGK Toptan Ödeme ile Erken Emeklilik

Doğum borçlanmasını hesaplamak için o yılın asgari ücretinin bilinmesi gerekir ve prime endeksli günlük kazanca bağlı olarak hesaplama yapılır. Günlük kazancın %32'si hesaplanarak doğum borçlanması talep edilen gün miktarı ile çarpılır. Çıkan sonuç borç miktarınızı oluşturur. 2021 yılı için belirlenen doğum borçlanması şu şekildedir:

Bir günlük borçlanma ücreti: 38,16 Türk Lirası

Bir aylık borçlanma ücreti: 1.144,8 Türk Lirası

Bir çocuk için toplam borçlanma ücreti: 27.475,2 Türk Lirası (720 gün)

Borçlanılan miktarı tek seferde ödeyen ve yukarıda yer verilen şartları sağlayan çalışanlar, 2-6 yıl arasında erken emeklilik hakkı elde edebilirler.