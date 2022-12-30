Kızılcık Şerbeti Dizisini Patlatacak Olay Çok Yakında Gerçekleşecek

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle Cuma günü ekranda olacak. Dizinin fragmanları ise heyecan dolu bölümleriyle izleyiciler tarafından merak uyandırıyor. Fragmanları yayınlanırken 2.tanıtımda Kıvılcımın saldırıya uğraması korku dolu anlar yaşatırken dizinin öyküsünde yine aşk, Dram ve korku dolu anlar dikkati çekiyor.

Kızılcık Şerbeti Reyting Rekorları Kırıyor

Show TV ekranlarında oynayan Kızılcık Şerbeti reyting rekorlarına hızla devam ediyor. Show TV ekranlarında 28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümleriyle dikkat çeken dizi, Art ardına heyecanlı bölümleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kızılcık Şerbeti dizisinin Yönetmenliğini ketche ‘nin üstlendiği, Senaryosunun Melis Civelek ‘in kaleme aldığı Dram öyküsünde yer aldığı Türk dizisidir. Show TV’nin yapımını Gold filmin üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin beklenen yeni bölümü yine heyecan uyandıracak.

Kızılcık Şerbetinin Heyecan Dolu Bölümleri

Kızılcık Şerbeti Reyting rekorlarına gitgide patlamaya devam ediyor. Dizinin adı ve öyküsüyle dikkatlerini üzerine çekmeye başardı. Seyircilerine soluksuz bir dizi izleten ve oyuncularıyla başarıyla adını söz ettiren dizi bu bölümüyle izleyenlerini ekran başına geçirecek. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümüyle Cuma Akşamı Show TV ekranlarında oynayacak.

Dizide oynayan rolleriyle adını söz ettiren dizi oyuncuları Kıvılcım ve Ömer arasındaki samimiyetler gözden kaçmazken, Kıvılcımın bu bölümde saldırıya uğraması korku dolu anlar yaratacak izleyicilerine. Yeni bölümünde yaşanacak olaylar merakla beklenirken başrollerini oynayan Evrim Alasya ve Barış Kılıç ikilisinin de oynadığı oyun performansı da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu ikilinin aşkla oynadığı bölümleri ise gitgide merak uyandırıyor. Dizinin sürükleyici bölümleri gitgide merak uyandırırken Kıvılcım ve Ömer karakterini canlandıran oyuncuların sosyal medya üzerinden büyük ilgi görüyor. Bu ikilinin oynadığı öyküde geleceğimiz bölümleriyle reyting patlaması yaşayacağı gözüküyor.