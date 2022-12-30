Benim Adım Farah’tan Üzücü Ayrılış

Televizyon ekranlarında uzun bir süre benim adım Farah isimli projenin başrolü olarak gündemden düşmeyen Aslı Enver’in gebelik sürecinin oluşması ve bu sebepten dolayı bu dizide başrol görevinde olmaktan vazgeçtiği haberleri gündemi meşgul etmişti. Ünlü oyuncu Aslı Enver Engin Akyürek ile de partner olacak yeni kadın oyuncu olarak da Demet Özdemir ile anlaşma sağlandığının bilgisini de takipçilerine duyurmuştu. Ünlü oyuncu Aslı Enver ile adı çok uzun bir süre anılan proje benim adım ferah dizisinin ön hazırlıkları halen devam ediyor ancak dizide ünlü oyuncu artık kadroda yer almayacak.

Aslı Enver Gebeliğinden Dolayı Projede Olmayacak

Uzun zamandır magazinlerin gündemini meşgul eden ancak dizideki başrol oyunuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu Aslı Enver kameralar karşısına geçerek takipçilerin uzun süredir beklemiş ve merak etmiş olduğu sorulara cevap verdi. Ünlü ve güzel Oyuncu Aslı Enver Kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünya evine girmişti. Sorulara cevap vermeye çalışan ünlü oyuncu Aslı Enver iyi güzel keyifliyim her şey yolunda diyerek ne kadar rahat olduğunu ifade etti ve hamilelik yüzünden değil ama teşekkür ederim meraklarını anlıyorum diyerek de cevap vermiş oldu.

Ünlü oyuncu Aslı Enver hayatında çok farklı bir dönemin içine girdiğini hem evlilik kurumunu idare ettiğini ve hem de anneliğe doğru giden bir sürecin içerisine girdiğini anlattı. Bu dönemin kendisi için çok farklı ve çok anlam ifade ettiğini dile getirirken konu ile çok fazla konuşmak istemediğini biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Uzun süreden beri çalışmaları devam eden benim adım Farah isimli projede hamileliğinden dolayı yer almayacak olan ünlü oyuncu Aslı Enver bu iddiaları kabul ederek bu dizinin çok güzel bir iş olduğunu ve içinde heves olarak kalacağını ifade etti.