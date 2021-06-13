Kim Kardashian Kanye West ile Ayrılık Sebebini Açıkladı

44 yaşındaki eşi ile boşanma aşamasında olan ünlü isim 40 yaşındaki Kim Kardashian, ilk kez ayrılık sebebini dile getirdim. Bir süredir evli olan çift artık ortak bir noktaları fark ettiklerini belirtti. Kardashian, terapiste gittiği zaman bu evlilikte mutsuz olduğunu fark ettiğini açıkladı. Çift, 2014 senesinde dünya evine girmişti ve bugünlerde ise boşanma aşamasında ve ayrılık hazırlıkları yapıyor. Bunun yanı sıra, ünlü Amerikalı rapçi Kanye West’in, henüz eşi Kim Kardashian ile boşanmadan ünlü Rus model Irina Shayk ile anılmaya başlaması magazin gündeminde şok etkisi yaratmıştı.

Bradley Cooper ile ayrılması ardından adı kimseyle anılmayan 35 yaşındaki Irina Shayk ile aşk yaşadığı öğrenilen ünlü rapçi Kayne West, bu haber ile sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. 44 yaşını Fransa'da sevgilisi ile kutlayan West çıkan aşk söylentileri sonrasında ilk defa ünlü model ile birlikte görüntülenmiş ve bu şekilde aşk dedikoduları doğrulanmıştı. Bununla birlikte, ünlü Amerikalı rapçinin doğum gününde Rus model Irina Shayk ile beraber Provence'ta bir geceligi bin 550 euro olan tatil köyünü üç gün kapattığı ve doğum gününü kutladığı bilgisine ulaşıldı. Basında yer alan iddialar ise Kayne West'in 28 villadan oluşan otele 130 bin 200 euro ödediği seklinde yazıldı.

Kim Kardashian ise yaşanılan olaylar ardından 14 yıl sonra final yapan Reality Show'da ayrılık hakkında açıklamalarda bulundu. Eşi Kayne West ile ortak bir noktaları olmadığını fark ettiği için ayrılmak istediğini ifade eden Kim Kardashian, boşanma açıklaması ardından hayalindeki erkeği de tarif etti. Ünlü yıldız peşinden sürüklenebileceği biri yerine her şeyi birlikte çözebilecek bir erkek istediğini belirtti.

Son zamanlarda aşk yaşayan Kayne West ile Rus model Irina Shayk ise 11 yıldır tanışıyorlar. İlk olarak 2010 senesinde Irina Shayk, West’in Power ismi müzik videosunu da yer almış ve bu video modelin şöhret basamaklarını daha hızlı bir şekilde tırmanmasına yardımcı olmuştu. Bunun yanı sıra o video ardından 2012 senesinde ikili 2012 Paris Moda Haftası’nda da birlikte görüntülenmişti.