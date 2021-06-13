Seren Serengil kötü haber! 2022 Görmeden Ölebilirim!

2022 görmeden ölebilirim sözleri adeta hayranlarını kahretti! Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den üzen haber geldi. Geçtiğimiz haftayı programdan olmayarak geçiren ve ameliyat olduğu öğrenilen Serengil, hayranlarını çok üzecek açıklamalar yaptı.

Moda tasarımı, oyunculuk ve şarkıcılık meslekleriyle tanınan en son yorumcu olan Seren Serengil, geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu. Ancak hızlı kilo vermesi süren ve sağlığını bir türlü toplayamayan Seren Serengil doktoruyla yapılan görüşmeyi yayınladı.

Seren Serengil hastalığı ne?

Seren Serengil hastalığı Dumping sendromu olduğu biliniyor. Acil ameliyata alınan Serengil, Safra kesesinin çalışmadığı öğrenilmişti. Su içmediği için böbreklerinde taşların kanalları kapattığı Serengil 2022 yılı görmeden ölebilirim açıklaması şok etti!

Önümüzdeki seneyi göremem!

Seren Serengil, hafta sonu arkadaşlarıyla beraberken Cem Payasli doktoru ile konuşmalarını yayınlandı. Profosörün Cem'e bu ameliyatı olmazsam önümüzdeki seneyi çıkaramayacağını söylemesi bütün morelleri bozdu.

Seren Serengil daha sonra yaptığı paylaşımda "45 kg kadar düştüm Safra kesemi tek başına narkozla alınmasını istemediler. Geriye dönüşüm ve Safra kesesi ameliyatını beraber yapacaklar. Ameliyatın çok zor olduğu ve masada kalabileceğini dile getiren Serengil, bu şekilde 1.5 yıl yaşamazmısım bu nedenle ameliyat olamadım ayrı ayrı narkoz almayayım diye merak edenleri bilgilendirmek istedim açıklaması yaptı.

Seren Serengil bu açıklamaları hem seveni hem sevmeyenleri üzdü. Seren Serengil sağlığına kavuşması için herkesten dua istedi!