Kayne West ve Irina Shayk Hakkında Bomba İddia! İkili Boşanmadan Önce Aşk Mı Yaşıyor?

Ünlü isim Kayne West’in eşi Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu biliniyordu fakat ünlü ismin Irina Shayk hakkında aşk yaşadığı hakkında iddialar magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. İki ünlü ismin birlikte olmaya başladığı hakkında haberler yapıldığı ve Kim Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Kayne West’in başka biri ile aşk yaşaması hakkında çıkan haberlere nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 senesinde dünya evine girmişti fakat bugünlerde ikilinin boşanma aşamasında oldukları ve ayrılık planları yaptığı öğrenildi.

2014 yılında dikkat çekici bir düğünle dünya evine giren Kayne West’in boşanma aşamasında olduğu sıralarda bomba iddialar öne sürüldü ve Amerikalı rapçinin yeni bir aşka telken açtığı hakkında haberler yapıldı. Eşi ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçinin, Bradley Cooper ardından hiç kimse ile adı anılmayan ünlü model ile birliktelik yaşadığı ve flört aşamasında olduğu öne sürüldü.

2 ünlü isim hakkında söylentiler “DeuxMoi” isimli Instagram hesabından yapıldı ve konu hakkında artarda paylaşımlar gerçekleşti. İsimsiz bir kullanıcı Amerikalı rapçinin Bradley Cooper'ın bebeğinin annesi yani Irina Shayk ile çıktığını söylemesi dedikoduları alevlendirdi ve gerçekler merak edildi.

Başarılı isim Irina Shayk, 2010 senesinde Kayne West’in “Power” isimli müzik videosunda yer almış veya bu video ile şöhret basamaklarını daha hızlı çıkmıştı. Bunun yanı sıra ikili 2012 senesinde Paris moda haftasında da birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Amerikalı rapçinin Kim Kardashian ile boşanma davasının sürdüğü bilinirken çiftin evlilik sözleşmesine bağlı kaldığı da öğrenildi. Çocuklar konusunda ise Kayne West ve Kim Kardashian’ın velayet konusunda hemfikir olduğu açıklandı.

Son olarak ismi Bradley Cooper ile anılan Irina Shayk, 2010 yılında da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir birliktelik yaşamıştı. 2010 senesinden 2015’e kadar birlikte olan çift sürpriz bir kararla yollarını ayırmış ve ayrılık kararı almıştı.