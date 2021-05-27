Yıldız Çağrı Atiksoy Aşka Geldi! Berk Oktay'a Sevgi Dolu Sözcükler

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi ile aynı meslekte olan sevgilisi Berk Oktay'a olan aşkını adeta haykırdı ve birlikte çekilmiş oldukları fotoğrafları hesabından paylaştı. Oyuncu sevgilisi Berk Oktay hakkında “Özünü sevdiğim… seninle geçirdiğim her güne hamdolsun” şeklinde ifadeler kullanan Atiksoy, yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Geçen sene Şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamış ve ardından evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. İşte gözde çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay hakkında merak edilen detaylar ve yapılan paylaşım hakkında önemli noktalar…

Yaklaşık olarak 8 aydır aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve oyuncular sosyal medya hesaplarında aşk dolu paylaşımlar gerçekleştirdi. Bir süre önce evlilik teklifi alan Yıldız Çağrı Atiksoy kişisel Instagram hesabından sevgilisine olan aşkını haykırdı.

35 yaşında olan ünlü oyuncu Berk Oktay ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu Berk Oktay ise daha önce evlilik teklif, sonrasında müjdeli haberi takipçileri ile paylaşmış ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile el ele tutuştukları kareyi sosyal medya hesabından yayınlanmıştı. “Evet” cevabı aldığını açıklayan oyuncu Berk Oktay, ne kadar mutlu olduğunu da bu paylaşım ile gözler önüne sermişti. Yapılan paylaşım sonrasında gözde çifte takipçilerinden ise çok sayıda “Mutluluklar” şeklinde mesajlar gelmişti.

Basın mensupları ise çiftin nasıl tanıştıklarını sormuş ikili de her şeyin çok yeni olduğunu, enerjilerinin güzel olduğunu ve mutlu olduklarını söylemişti. Merve Özbey'in doğum gününün çifti tekrar buluşturduğunu ifade eden Oktay, ilk adımın ise karşılıklı olduğunu açıklamıştı. Arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldiklerini ifade eden çift, duygularını birbirlerinden saklamadıklarını söylemişti.