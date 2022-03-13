Kardeşlerim Dizisi Oyuncularından Büyük Başarı Haberi

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve sevilen gençlik dizileri arasında yer alıyor. Cumartesi akşamlarının ilgi ile izlenen bir yapımı olan Kardeşlerim isimli projenin yönetmenliği ise Serkan Birinci tarafından gerçekleşiyor. Başrolde yer alan iki ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit yaran ise sergiledikleri performanslar ile isimlerinden söz ettiriyor.

İki genç oyuncu rol aldıkları dizide sergiledikleri performansları ile büyük başarılar elde ediyor ve geleceğin güçlü oyuncuları olacaklarının haberini veriyor. Dizide Doruk ve Asiye olarak ekranlara gelen iki başarılı oyuncunun uyumu seyirci kitlesi tarafından da çok beğeniliyor ve iki başarılı ise sıklıkla örgü alıyor.

Sosyal medyada özellikle iki oyuncuya karşı büyük bir destek verilirken ünlü oyuncuların hayranları da Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun ile ilgili çeşitli paylaşımlara imzalarını atıyor. Yapılan paylaşımlar Kardeşlerim dizisinin sevenlerinin de ilgisini çekiyor ve proje her yeni hafta seyirci grubunu büyülüyor.

Bugüne kadar 43 bölümünü ekranlara taşıyan sevilen dizi Kardeşlerim elde ettiği reyting oranları ile kanalın yüzünü güldüren bir yapım haline gelmişti. Proje Cumartesi akşamlarında tüm kişiler kategorisine çift hanelere yaklaşan reyting oranları elde etti ve adından söz ettirdi. Kardeşlerim dizisi TRT 1 projesi olan Gönül Dağı dizisi ile rekabet halinde olurken genel olarak günü ikinci olarak tamamlıyor.

Dizi hakkında bilinen bir diğer gerçek ise sosyal medyadaki etkileşiminin çok güçlü olması. Projenin etkileşiminin sosyal medyada çok güçlü olması diziyi üst sıralara taşıyor ve projede Doruk ile Asiye karakterleri de dillerden düşmüyor. Doruk ile Asya karakterlerine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran ikilisi sezonun en sevilen dizi çiftleri arasında yer alırken sıklıkla isimlerinden söz ettiriyor.