Yargı ve Teşkilat Dizilerine Dişli Bir Rakip Geliyor

Kemik bir izleyici grubuna sahip olan ve Pazar akşamlarında ekranlarda yer alan Teşkilat ile Yargı gibi iki başarılı dizi, yeni bölümleri ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat ve Kanal D projesi olan Yargı gibi iki sevilen dizi uzun süredir birbirleri ile güçlü bir rekabet içerisinde olarak yayın hayatına devam ediyor. Her iki dizinin seyircisi de dizilerini bırakmaya pek niyetli olmazken projelere iki güçlü ve yeni rakibin geleceği bilgisine ulaşıldı. Yeni projenin her iki dizi için de etkili bir rakip olma ihtimali ile ekranlarda yer alacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Teşkilat ve Yargı dizileri her hafta seyirci kitlesini peşinden sürüklüyor ve Pazar akşamlarında yüksek izlenme oranları elde ediyor. Fakat Atv' nin Teşkilat ve Yargı gibi iki başarılı dizinin karşısına çok farklı bir hikayeyi getireceği öğrenildi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler araştırıldı.

Yeni dizinin isminin Adı Sevgi olacağı belirtilirken projenin Koliba Film imzalı olarak ekranlarda yer alacağı öğrenildi. Dram türünde izleyici karşısına çıkacak olan dizi Pazar akşamlarında yeni bölümlerini yayınlayacak ve rekabet ortamında yeni bir tablo oluşacak.

Biri hukuk temalı diğeri de polisiye yönüyle güçlü olan Yargı ile Teşkilat dizileri bu defa Adı Sevgi dizisi ile yarışacak ve hangi dizinin birinci olacağı dikkat çekecek. Konusu itibariyle ilgi çekecek gibi duran Adı Sevgi dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Başrollerinde Gizem Güneş ve Yunus Emre Yıldırımer'in rol aldıkları projede Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi ele alınacak ve çocuk yaşta evlilik ekranlara gelecek.

Bir süre önce Kuzey Yıldızı isimli televizyon dizisi projesinde Feride karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Güneş yeni dizisinde Elif isimli bir öğretmeni canlandıracak. Atandığı kasabada problem ile mücadele etmeye başlayacak olan Elif öğretmen ekran başındakilerin dikkatini çekecek.