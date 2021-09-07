Kalp Yarası Son Bölümde Ne Oldu? Kalp Yarası 10. Bölüm Gelişmeleri!

Pazartesi akşamlarında ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve Süreç Film tarafından yapımı üstlenilen Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinin senaryosu Sema Ali Erol, Türküler Özgül Akad ve Mahir Erol tarafından yazılıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban oturuyor. 10. yeni bölümü ile seyirci kitlesi ile buluşan Kalp Yarası, reyting oranlarını yükseltti ve dikkatleri üzerine çekti.

Dün akşam ekranlara taşıdığı 10. yeni bölümü ile tüm kişiler kategorisinde zirveye yerleşen Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi bugüne kadar elde ettiği en iyi oranı aldı ve magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Seyirci kitlesi projeye karşı yoğun bir şekilde ilgi gösterirken dizinin yeni bölümü de merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde bulunduğu Kalp Yarası, yaz döneminde ekran hayatına başladı ve romantik komedi dizilerinden farklı olarak ekranlarda yer aldı. Projenin ilk bölümlerinde reyting oranlarının çok iyi olmaması dizinin kış döneminde devam edip etmeyeceği hakkında bazı soru işaretlerini doğurdu ancak bu durum dün akşam değişti.

Seyirci kitlesi de yeni yapımların yayın hayatına başlaması ile birlikte Kalp Yarası dizisinin düşüş yaşayabileceğini tahmin ediyor ve konu sosyal medyada tartışılıyordu. Fakat Eylül ayında iyi bir başlangıç yakalayan dizi, hayranlarını mutlu etti.

Gün birincisi olan Kalp Yarası, ortalamanın üzerinde elde ettiği reyting oranları ile de oyuncu kadrosu ile seyircilerin moralini yükseltti. 11. yeni bölümü ile sonraki hafta izleyici kitlesi ile buluşacak olan başarılı proje, merak içerisinde bekleniyor.

Projenin 10. bölümünde Hüseyin'in müdahale etmesi ile birlikte Hande'nin konuşması yarım kaldı ve Ferit bazı kafa karışıklıkları yaşadı. Ayşe ise yaşanan olaylar karşıda şüpheye düştü ve Hande ile Ferit'in konuştuğunu fark etti. Kafenin açılışını gerçekleştiren Ferit ise Ayşe'nin kafasına dağıtmasına yardımcı olmak istedi ve Ayşe bu karar karşısında oldukça heyecanlandı.