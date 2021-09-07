Son Dakika: PTT Gişelerinden Veriliyor, Başvuru Yapmanıza Gerek Yok, Ödemeler Onaylanıyor

Son dakika PTT üzerinden yeni bir kampanya yapıldı. PTT gişeleri üzerinden de verilen bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kimlikleri ile birlikte en yakın PTT şubelerine giderek başvuru yapabilecekler. PTT son zamanlarda oldukça fazla kredi veren kurumların başında geliyor. PTT ile aktif bank anlaşması ile verilen ihtiyaç kredilerinde Kredi notu düşük olan müşterilere hızlı bir şekilde onay veriliyor. Özellikle emekli olan kişilerin Kredi notu düşük olsa bile PTT üzerinden emekli maaşı alması durumunda PTT emekli kredisini gişelerden hemen alabilecektir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler PTT şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa da mesaj atarak veya internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilecekler.

PTT gişelerinden kredi nasıl alınır?

Size en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte gişe personeline giderek aktif bank kredisi kullanmak istiyorum derseniz sizlere yardımcı olacaklardır. Sizlere Aktifbank'ın n kolay kredi kampanyası başvuru formunu verecekler ve bu başvuru formunu doldurduktan sonra kredi başvurunuzu yapacaklar. Sistem üzerinden yapılan kredi başvurusu aynı gün içerisinde sonuçlanacaktır. Eğer hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorsanız başvuru yaptıktan sonra yarım saat içinde sizleri onay mesajı gelecek ve bu onay mesajı ile başvuru yaptığınız gişe personelinden kredinizi kullanabileceksiniz.

PTT gişelerinden kredi almak için sadece kimliğinizi götürmeniz yeterli olacaktır. PTT şubelerinden emekli maaşı alan kişilere daha uygun faiz lerle ve daha kolay kredi başvurusu yapılıyor. Eğer maaşını PTT'den alıyorsanız aktif bank kredisi başvuru yaparak 60 bin TL'ye kadar hemen kredi onayı alabileceksiniz.

SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılacak?

PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için aktif bank SMS ile kredi imkanı sağlıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girin Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasını gönderin. Hızlı bir şekilde yapmış olduğunuz bu kredi başvurusu 5 dakika içerisinde sonuçlanacak ve onay almanız durumunda sizlere ne kadar kredi onayı aldığınızı mesajı gelecektir. Onaylanan Kredi PTT şubelerine giderek kullanabilir veya PTT şubesine gidecek zamanınız yoksa ev veya İş adresine gelecek olan aktif bank personeli ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz.