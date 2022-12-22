Kadınlar Nasıl Diyet Yapmalıdır, Kadın Sağlığına En İyi Gelen Diyet Hangisidir?

Sağlıklı bir hayat sürmek ve kendimizi daha iyi hissetmek için insanların cinsiyeti ne olursa olsun dengeli bir beslenme oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Dikkate alınması gereken bazı durumlar kadın sağlığına desteklemek söz konusu olduğunda takip edilmelidir. Uzmanlar sağlık ve bir hayat sürmek ve doğru beslenmek için besleyici yiyecekler yenmesini önerir ve sebze ve bütün meyveler dahil olmak üzere kalorisi yoğun olmayan sağlıklı olan yiyecekleri tüketmek tavsiye edilir. Sizler için haberimizin devamında sağlıklı beslenme kalıplarını içeren bazı maddeleri detaylı bir şekilde yazdık.

Bezelye ve fasulye gibi baklagiller farklı renklerde olan çeşitli sebzeler meyveler, kümes hayvanları, yağsız et, soya ürünleri, tohumlar ve fındık gibi proteini yiyecekler, deniz ve balık ürünleri, tahıllar peynir yoğurt ve süt gibi şekersiz süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı, yağlı, balık ve avokado gibi sağlıklı yağlar oldukça önemli ve tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Bazı durumlarda ise insanların bazı besinlerden kaçınması ya da belirli yiyecekleri sınırlaması gerekli olabilir. Bu duruma örnek olarak ilave şekerlerden alınan kalorileri oranında sınırlamak gibi bir durum verilebilir. Toplam günlük kalorinin yüzde 10’u ilave şekerlerden alınan kalorilerden sınırlanmalıdır. Şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar ve tatlı ikramlar şeker içermektedir. Bunun yanı sıra doymuş yağları da günlük toplam kalorinin 'undan daha azı ile sınırlandırmak gerekmektedir. Peynir ve tereyağı doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler arasında bulunmaktadır.

Dondurulmuş pizzalar, tatlılar ve kahve kremasında yer alan trans yağlardan kaçınmak gerekebilir ve bu durum sağlığımızı tehlikeye atabilir.

Akdeniz diyeti diyabetin önlenmesi kilo kaybı ve kalp sağlığı için bazı uzmanlara göre oldukça faydalı olmaktadır. Bunun yanı sıra Akdeniz diyeti uygulamak unutkanlığın daha önüne geçebilir ve unutkanlığa bağlı olarak oluşabilecek bazı hastalıkların oluşmasına engelleyebilir. Kadınlar obeziteye sahip ya da aşırı kiloluysa 2015 senesinde yapılan bir araştırmaya göre menopoz sonrası süreçte daha fazla sağlık problemi yaşamaktadır. Çalışmaya göre Akdeniz diyeti uygulayan İspanyol kadınların menopoz sırasında yaşam kalitesi daha yüksektir ve bu kadınlar daha az kilo almaktadır.

Akdeniz diyeti içerisinde sebzeler meyveler baklagiller, fındık ve zeytinyağı bulunur. Rafine edilmemiş, tahıllar ve yağlı balıklar da Akdeniz diyetinin önemli bir parçasıdır. İnsanlar Akdeniz diyetinin uyguladığı sırada işlenmiş gıdalardan kaçınmalı ve mümkün olduğu kadar doğal bir beslenme düzeni takip etmelidir. Konu hakkında gerçekleşen bazı araştırmalara göre tuzlu şekeri ve yağı kısıtlayan bir diyet uygulamak adet öncesinde görülen sendromun semptomlarını da azaltmaktadır.

Kadınlara yaşlandıkları zaman yardımcı olabilecek olan bir diğer diyetin ismi ise zihin diyetidir. Zihin diyeti de unutkanlığın önüne geçer ve bitkiye bazı gıdaları içerir zihin diyetinde yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler öndedir. Bu diyet uygulandığı sırada sıklıkla fasulye tüketilir ve fındık atıştırmalık olarak alınır ve her gün en az 3 porsiyon olmak üzere bir salata bir sebze ya da kepekli tahıl tüketilir.