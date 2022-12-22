22 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 22 Aralık 2022 tarihinde günü hak edilmiş bir dinlenme zamanı olarak düşünülecektir. Genel olarak burç sahipleri insanların teselliye ihtiyaç duydukları zaman başvurduğu kişi olmaktadır. Havada var olan gerginliğe rağmen gün içerisinde koç burçlarının sözlerinin hiçbir etkisinin olmadığı görülecektir. Burç sahipleri zamanlarını sessiz bir şekilde iyi bir kitap okuyarak geçirmek isteyebilir ve gerçek olmaktan çok kurgusal davranmayı tercih edebilir.

Boğa burcu 22 Aralık 2022 tarihinde söz vermeden önce uzun uzun düşünecek ve özellikle aşk hayatlarının tehlikede olduğunu görecektir. Burç sahiplerinin çok sayıda teklif alması da muhtemel bir durumdur. Boğa burçları ideallerine sadık kalarak ve içgüdülerine güvenerek doğru yolu bulabilir.

İkizler burcu 22 Aralık 2022 tarihinde sosyal ağlarının genişlediğini hissedebilir ve bu durum onlara çevrelerinde bulunan fırsatların ortaya çıkması adına bir şans yaratabilir. Şu anda bir yabancı burç sahipleri için sonraki zamanlarda hayat kurtarır olabilir ve bu yüzden ikizler burçları insanları tanımak için zaman harcanmalıdır. İkizler burçları çekincede kaldıkları zamanlarda cesaret bulmak için yakın çevrelerinden yardım istemeyi düşünmelidir.

Yengeç burcu 22 Aralık 2022 tarihinde gözlerini görebildikleri kadar yükseğe dikebilir ve bu durum onları arzu ettikleri hedefe ulaşabileceklerini gösteren bir yol olacaktır. Önümüzdeki bu zamanda yengeç burçları için önemli kişiler ve diğer gözetmenler onlara yardım edecektir. Bu sebeple gelecekle ilgili planlarınızı onlara bildirmekten ve yardım istemekten burç saatlerinin çekilmemesi gerekmektedir.

Aslan burcu 22 Aralık 2022 tarihinde hayatlarında olan engellilerin buharlaşmaya başladığını hissedebilir ve şimdi ise kendilerini sonunda evde hissedebilir. Burç sahiplerinin unutmaması gereken konu onları durduracak bir şeyin olmadığıdır ve aslan burçları kendilerinde cesaret hissetmelidir.

Başak burcu 22 Aralık 2022 tarihinde çaba harcamaları sonucunda büyük ödülü kazanabileceklerini düşünecektir. Gün onları ödüllere ulaşmak için teşvik edecek ve bu durum da başak burçlarına iyi gelecektir. Evren onlara bir hazine gönderebilir ve başak burçları sonunda istedikleri başarıya ulaşabilir.

Terazi burcu 22 Aralık 2022 tarihinde partnerleri ile beraber çalışabilir ve bu durum onlara çeşitli fırsatlar yaratabilir. Burç sahipleri için platonik olsun ya da olmasın ilişkilerde bir anda derinleşebilir ve hızlı bir şekilde sonraki aşamaya geçiş yapabilir. Bunun yanı sıra terazi burçları için bu aşamada kalıcı profesyonel ortaklıklar kurma gibi durumlar da gündemde yer alabilir.

Akrep burcu 22 Aralık 2022 tarihinde kendilerine uyumlu hissedecek ve hayatlarında huzurlu bir dönemde olduğunu görecektir. Yeni gün onları geleceği hazırlayabilir ve burç sahipleri kendilerini dengeli hissedebilir.

Yay burcu 22 Aralık 2022 tarihinde kendilerine neşe getiren durumların peşinden gidebilir ve bu durum onlara enerji verebilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum programlarını değiştirmeleri ve kalplerinin sesine dinlemeleridir.

Oğlak burcu 22 Aralık 2022 tarihinde hayatlarının bazı kısımlarının önem kazandığını düşünebilir ve bu sebeple bazı gelişmeler ile karşı karşıya gelebilir.