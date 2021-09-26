İrem Helvacıoğlu’ndan Yeni Dizi! İki Defa Talihsizlik Yaşamıştı

Yetenekli oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2011 senesinde oyunculuk yapmaya başlamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Asıl çıkışını ise Sen Anlat Karadeniz dizisi ile gerçekleştiren ünlü isim, Behzat Ç. dizisinde ise Narin karakterine hayat vermişti. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbahar Hatun karakterini canlandıran yetenekli oyuncu rol aldığı projeler ile magazin gündeminin üst sıralarında bulunuyor.

Bugüne kadar pek çok projede rol alan ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de Esra karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Güneşin Kızları dizisinde de Tunçe karakterini canlandırmıştı. Daha sonra No 309 dizisinde Pelinsu rolüne hayat veren Helvacıoğlu, Sen anlat Karadeniz isimli dizi ile ise kariyerinin parlama noktasını yaşamıştı.

Kendisi için oldukça önemli olan Sen Anlat Karadeniz isimli dizi projesi ardından iki sene beklemeyen ve geçen sene Seni Çok Bekledim isimli dizi ile yeniden ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir şanssızlık yaşamıştı. Özcan Deniz ile başrolünde yer aldığı projenin 13. yeni bölümünde final yapması izleyici kitlesini üzüntüye boğmuştu. Daha sonra ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Baş Belası dizisinde yer alan ünlü isim, 13. bölümde yine şanssızlık yaşadı ve dizi, ekranlardan kaldırıldı.

Bir süredir tatil yapmakta olan ünlü oyuncu, kendisine gelen teklifler olduğunu ifade etti ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Dinlenmek isteyeceğini fakat çok iyi bir proje gelirse ve kendisini kalbinden vurursa bir anda kendisini rolün içinde bulabileceğini de söyledi. Sen Anlat Karadeniz isimli televizyon dizisi projesi ardından 2 defa talihsizlik yaşayan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yeni proje açıklaması hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Açıklamaları ile yeni bir dizide yer alabileceğinin sinyallerini veren yetenekli isim İrem Helvacıoğlu dikkatleri üzerinde topladı. Fakat yeni bir projede yer alması için hikayenin kendisine etkilemesi gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, net bir projesinin olmadığını da belirtti.