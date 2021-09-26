Uzak Şehrin Masalı’ndan Flaş Hamle!

Yetenekli oyuncu Aslıhan Güner, iki sezon boyunca Kuzey Yıldızı isimli başarılı televizyon dizisinde başrol oynamıştı. Komedi performansı ile adından söz ettiren ve ekranların aranılan yüzü haline gelen ünlü oyuncu, dizinin final kararı alarak ekranlara veda etmesi sonrasında Uzak Şehrin Masalı dizisi ile anlaşma yapmıştı.

Komedi rolü sonrasında güçlü bir dram projesini ekranlara taşıyan Aslıhan Güner, beğeni toplamaya devam ediyor. Çekimleri Kars'ta süren dizi, Fox TV ekranlarında Pazar akşamlarında seyirci karşısına çıkıyor. Sevilen projede Umay karakterine hayat veren Aslıhan Güner, yeni dizisi ile sevenlerinden destek görmekte.

İstanbul'daki yaşantısının yanı sıra Kars’a dizi çekimlerini gerçekleştirmek için giden ve sürekli şehir değiştiren ünlü oyuncu, açıklamaları ile de çok konuşuluyor. Dizi setinden fırsat olduğu sırada İstanbul'a gelerek sevdiği insanlar ve hayranları ile bir arada olan ünlü isim magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Bu dönemin çok yorucu geçtiğini fakat güzel olduğunu açıklayan ünlü oyuncu yeniden sevdiği insanlar ile bir araya gelip enerji depoladığını söylemişti. Daha sonra çalışmaya döneceğini de ifade eden Aslıhan Güner Kars'ta gerçekleşen çekimlerin çok yoğun bir tempoda devam ettiğini de anlatmıştı.

Oyuncu Aslıhan Güner dizide hayat verdiği Umay karakterinin küllerinden doğan bir kadın olduğunu söylerken karakteri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İzleyicilere ekran başından ayrılmama şeklinde tavsiyede bulunan Güner, önümüzdeki bölümlerde de kadınlar için acayip güzel sahnelerin olduğu müjdesini verdi.

Senaryoda çok güzel sözlerin bulunduğunu ifade eden yetenekli oyuncu Aslıhan Güner 5 bölümü okuduğunu ve diyalogları çok beğendiğini ifade etti. Bu sebeple mutlu olduğunu açıklayan oyuncu, güçlü kadın projelerinin çok popüler olduğunu ve böyle şeyleri izlemeyi sevdiğimizi açıkladı. Seyircinin de güçlü kadın projelerini izlemeyi sevdiğini ifade eden ünlü oyuncu Aslıhan Güner, Umay’ın yavaş yavaş güçlenen bir hikayesi olduğunu dile getirdi.