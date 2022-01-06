İrem Helvacıoğlu Pes Etmeyi Düşündüğünde O İsimler Engel Oldu

2011 senesi itibariyle setlerde yer alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir dönem pes etmeyi düşündü fakat başarılı isme engel olan bazı insanların da bulunduğu öğrenildi. Sen anlat Karadeniz isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Nefes karakteri öncesinde İrem Helvacıoğlu'nun sıkıntılı dönenler yaşadığı bilgisine ulaşılırken oyuncunun yanında bulunan isimler ise merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz ile müthiş bir çıkış yakalamıştı ve şu anda da yapımcılarının gözdesi durumunda olarak kariyer hayatına devam ediyor. Baş Belası, Kaçış ve Seni Çok Bekledim isimli üç proje ile birlikte 2021 senesinde çok çalışan ünlü oyuncu birbirinden farklı karakterlere başarı ile hayat verdi ve adından söz ettirdi.

MAG dergisinin sorduğu sorulara samimi yanıtlar veren başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir dönem oyunculuk mesleğinde pes etmeyi düşündüğünü de ima etti ve bu duruma “tırmandığı yol” ismini verdi. Bu yolun çok dik ve zor olduğunu açıklayan ünlü oyuncu zorluğun kendisini pes ettirmesine izin vermediğini açıklarken kendisinin izin verse bile bu yolda kendisine destek olan çok insanın bulunduğunu söyledi.

Kendisine yürüdüğü yolda destek olan insanları açıklayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu kişiler arasında ilk başta ailesinin geldiğini belirtti. Ayrıca ders aldığı hocalarından da büyük bir destek gördüğünü ifade eden ünlü isim, kendisine en büyük desteği veren kişinin de menajeri Şebnem Demir olduğunu belirtti.

Oyuncu arkadaşlarının da kendisine hep destek olduğunu belirtirken karar verdiği zamanlarda konuşup tartışırken doğru olana karar verebildiğini düşündüğünü açıkladı. Her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini de belirten İrem Helvacıoğlu, öğrendiğini ve öğrenmeye devam ettiğini ve bu yol ile gurur duyduğunu söyledi.

Kendisini içinde mutlu hissettiği her kıyafeti giyebileceğini de açıklayan ünlü oyuncu mutlu, rahat ve özgüvenli hissetmeyi sevdiğini belirtti. Olduğu gibi görünmeyi de çok önemsediğini belirten ünlü isim, öğrenmekten hiç yorumladığını da ifade etti.