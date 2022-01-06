16 Sene Önceki Çifte Cinayetin Sır Perdesi Aralandı

16 yıl önce Kocaeli İzmit'te yaşanan çifte cinayetin sırrının çözüldüğü bilgisine ulaşıldı. Hasan Hallaç ile Süleyman Acar isimli iş insanlarının tabanca ile vurularak öldürüldüğü biliniyordu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin cinayet şüphelisi olan Namık E’nin dosyasının seneler sonra tekrardan açılması ile birlikte yakalandığı ifade edildi. İfadesinde cinayeti 2 sene önce ölen T.O. ile beraber işlediklerini ifade eden Namık E. isimli suçlunun söz konusu cinayetin işlendiği senelerde FETÖ/PDY Üyesi olduğunun tespiti de gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra şahsın 2016 senesi darbe girişimi ardından terör örgütü üyeliğinden yargılanması ile birlikte 1 sene cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Tabanca ile vurularak öldürülen iş insanları Süleyman Acar ile Hasan Hallaç’ın cinayetlerinin şüphelisi olan Namık E’nin cinayetten 16 sene sonrasında yakalanması gündemde yer alan konular arasında bulundu. Namık E. isimli suçlu ifadesinde iki sene önce ölen T.O. ile beraber söz konusu cinayeti işlediklerini itiraf etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2005 tarihinde Sepetçiler Mahallesi Taşocakları mevkiinde iş insanları olan Süleyman Acar ile Hasan Hallaç’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Tabanca ile vurularak öldürüldükleri tespit edilen Acar ve Hallaç’ın o dönemde yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamamıştı ancak dosya 16 yıl sonra tekrardan açıldı ve şüpheli şahıs Namık E. yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı yeniden inceledi ve 4 şüphelinin tespitini gerçekleştirdi. şüpheli şahıslardan T.O’nun 2020 senesinde hayatını kaybettiği belirlenirken Uşak, Düzce ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonlar ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Düzce ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması sonrasında savcılık talimatı ile serbest bırakıldı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.