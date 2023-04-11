Tarih Belli Oldu! Maaş Farkları Yatırılacak! Cumhurbaşkanı gece imza attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Kore ve Kıbrıs harekâtlarında gazi olanlar, üstün başarı ve Türk vatanına hizmet veren vatandaşlar ile hak sahibi olan vatandaşlara 8 500 lira, güvenlik koruculuğundan emekli olan vatandaşlara 7 500 lira ödeme yapılacak.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre Kore ve Kıbrıs harekâtında gazi olanlar, üstün başarı gösterenler ile Türk vatanına hizmet eden vatandaşlar ve hak sahibi kişilere 1 Nisan tarihinden itibaren 8 500 lira ödeme yapılacağı öne sürüldü. Tutarların hesaplara aktarılacağı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “kapsama dâhil olan gaziler ile dul eşlerine ödenen aylıklarda net asgari ücret baz alınarak hesaplanacak. Böylece 2023 yılı Mart ayından itibaren ek ödeme de dahi olmak üzere 2 961 lira aylık alan gazilerin aylıkları 1Nisan tarihinden itibaren ek ödeme de dâhil edilerek 8 847 lira, hayatını kaybetmiş olan dul eşlerine yüzde 75 oranı baz alınarak ödenen aylıklar 2 220 liradan 6 635 liraya yükseltilecek. “ ifadelerine yer verildi.

Bakanlık yapmış olduğu açıklama ile Milli Mücadelede önemli yere sahip olan Sivas Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti Üyelerine atıfta bulundu. Sivas Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti üyeleri, meclisin birinci döneminde hiçbir karşılık beklemeden ve menfaat gözetmeden üstün başarı göstererek Türk vatanına katkıları bulunduğu ifade edildi. Aylık bağlanan kendileri ile hak sahiplerine ödenecek olan aylıklarda sigortalı olarak çalışma durumu ya da gelir veya aylık alma durumuna göre oluşan farklılıklar kaldırıldı. Yeni sistemde net asgari ücret düzeyinde aylık ödenmesi imkânı tanınmış oldu.

Bunun yanı sıra, 442 sayılı kanuna göre en az 15 yıllık güvenlik koruyuculuğu hizmeti veren kişilere ve vefat etmiş olan hak sahiplerine dosya bazında bağlanmış olan aylık en az 7 500 lira olarak düzenlenmiştir. Yeni zamlara ile birlikte maaşlar yükseltiliş olup, maaş farkları 7 Nisan tarihinden itibaren ödeneceği duyuruldu.