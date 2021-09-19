İçimizden Biri Hakkında Dikkat Çeken Gerçek!

Show TV ekranlarında Pazar akşamlarında seyirci karşısına çıkan İçimizden Biri, beğenilerek izleniyor. Projenin hikayesinin Ersoy Güler’e ait olduğu bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi. Projenin yönetmenliğini de yine Ersoy Güler gerçekleştirirken dizi konusu ile dikkat çekmekte. Yabancı bir damat ile Türk kızının ilişkisi televizyon ekranlarında yer alıyor.

Yemin ve Sol Yanım gibi başarılı dizilerde sergilediği performans ile dikkat çeken Özge Yağız, Bora Akkaş ile İçimizden Biri dizisinin başrolünde bulunuyor. Yeni proje, hikayesi ile Yabancı Damat isimliği yapımı hatırlatmakta. Aynı zamanda kurgusal mantığı ile Yeni Gelin isimli proje ile de benzer noktaları var.

Seyirci kitlesi ise İçimizden Biri dizisini Yabancı Damat ile Yeni Gelin karışımı bir proje olarak tanımladı. Her ne kadar Bora Akkaş ile Özge Yağız'ın rol aldığı İçimizden Biri dizisi kurgu ve hikaye noktasında yeni bir iş gibi görünse de eski diziler ile benzer noktalar bulunmakta.

Konu ile ilgili olarak Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu bazı açıklamalar gerçekleştirdi. Söz konusu projenin temel olarak bir yenilik taşımadığını düşündüğünü açıklayan Güleroğlu, önemli ifadeler kullandı.

Güleroğlu, İçimizden Biri dizisinin 2004 senesinde Kanal D ekranlarında yer alan Yabancı Damat isimli proje ile benzerlik gösterdiğini yazdı. Yabancı Damat dizisi bir Türk kızı ile Yunan gencin evliliğe kadar uzanan aşklarını aile çatışmaları ile harmanlayıp seyirci karşısına çıkarıyordu. Yabancı Damat dizisi 3 sezon boyunca ekranlarda yer almış ve beğeni ile izlenilmişti.

Aynı zamanda Teşkilat dizisi de Pazar rekabetine katılım gösterecek ve gelişmeler merak konusu olacak. TRT 1 yapımı 26 Eylül tarihinde seyirci karşısına çıkacak ve dengelerin değişmesine sebep olacak. ATV ekranlarında yayınlanan ikimizin Sırrı ve FOX TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yarışacak.