Konya'da 17 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı! Ondan Fazla Kişiden Cinsel İstismar

Konya'da yaşanan olayda karın ağrısı şikayeti sebebi ile hastaneye giden 17 yaşındaki kızın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Söz konusu durum hakkında yapılan araştırmada ise kız çocuğunun 1 sene boyunca şantaj ve tehdit ile ondan fazla kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı tespiti gerçekleşti.

Dehşet verici olay hakkında gözaltına alınan 7 kişi de tutuklandı ve detaylar merak konusu oldu. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden ve daha sonra hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki kız çocuğu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Konya'da meydana gelen iğrenç olay ve 7 kişinin tutuklanması ile yaşananlar...

Korkunç olay Konya'da meydana geldi ve kentte yaşayan kız çocuğunun hastaneye gitmesi ile 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Söz konusu durumun hastane yetkilileri tarafından polise bildirildiği ifade edildi. Bildirilen haber üzerine hastaneye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri geldi ve talihsiz kız ile annesinin ifadelerine başvuru yapıldı.

A.U. isimli 17 yaşındaki küçük kız, 1 seneyi aşkın süredir ondan fazla kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını pedagog eşliğinde anlattı.

Genç kız, geçen sene 20 yaşındaki M.G. isimli kişi ile sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığını belirtti ve şahsın annesi gece vardiyasında olduğu zaman evlerinin bahçesine çay içme bahanesiyle geldiğini söyledi. Daha sonra zorla içeri girip kendisini ölümle tehdit ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu dile getirdi. Ardından şahsın ölüm tehdidi ve cinsel istismar uygulamaya devam ettiğini anlatan 17 yaşındaki genç kız, korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını da söyledi.

Daha sonra M.G. isimli 20 yaşındaki şahsın arkadaşlarının da tehdit ve şantaj ile cinsel istismarına maruz kaldığı bilgileri öğrenildi. Konu hakkında şüpheli şahısların Mağdur olan 17 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz görüntülerini çektiği ve bu görüntüleri şantaj aracı olarak kullandığı iddia edildi.