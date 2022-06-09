İçimizdeki Ateş Dizisinin Başrol Oyuncuları Birbirine Çok Yakışıyor

Yapımcılığı Öner Arslanel tarafından üstlenilen İçimizdeki Ateş dizisi ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmak ve yeni bölümlerini ekranlara taşımak için gün sayıyor. Yapımı Fabrika Yapım tarafından gerçekleşen dizide güçlü bir oyuncu kadrosu ve etkileyici bir hikaye ekranlarda yer alacak. Televizyon dizisi olan içimizdeki Ateş isimli projenin çekimleri İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Dizi setinde neşeli ve uyumlu çalışma ortamı dikkat çekerken genç oyuncular da usta isimlerle buluşuyor. Senaryosu Birol Elginöz, Nimet Erdem ve Nur Özlem Elginöz tarafından yazılan projenin yönetmenliğini ise Murat Ongul üstleniyor.

Projenin hikayesinde hukuk fakültesinden mezun olması sonrasında Yener Hukuk Bürosu’nda işine stajyer avukat olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra zor bir hayat sürdüren gençler görülecek. Yaz ekranının çok konuşulan isimleri, İçimizdeki Ateş dizisi sayesinde Ege, Hale, Mert ve Bahar olacak.

Genç oyuncular kısa süre içerisinde hayat verdikleri karakterler ile bütünleştiklerini ifade ederken bu karakterler ile uyum sağladıklarını da açıkladı. Geçtiğimiz günlerde söz konusu projeyi merak içerisinde bekleyen hayranlarına özel pozlar veren dizi oyuncular dikkatleri üzerine çekti. Dizinin genç isimleri İpek Filiz Yazıcı projede Hale Vural karakterine hayat verecek. Diğer taraftan ünlü oyuncu Atakan Hoşgören ise Ege Şahin olarak seyirci kitlesiyle buluşacak. Gizem Arıkan ise Bahar Sayın rolüyle seyirci ile buluşacak ve Demirhan Demircioğlu da Mert Karaman olarak performans sergileyecek. 4 genç isim İçimizdeki Ateş dizisinde kamera önünde olduğu gibi vakitlerinin çoğunu kamera arkasında da beraber geçiriyor. Kısa süre içerisinde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İçimizdeki Ateş isimli yeni televizyon dizisi projesi hayranları ile buluşmak için gün saymaya başladı. Dizide yer alan oyuncuların sevenleri ise projenin fragmanlarını merak ve heyecan içerisinde takip ediyor.