Seversin Dizisi Düşük Reyting Oranları Alıyor

Yeni bölümü ile ekranlara gelen ve yapımcılığı Kanal D İç Yapımlar tarafından üstlenilen Seversin isimli dizi elde ettiği izlenme oranları ile hayal kırıklığına uğrattı. Kanal D projesi olan seversin isimli dizi konusu ile ilgi çekerken projede İlayda Alişan ile Burak Yörük başrollerde yer alıyor. Projenin yayınlanan 2. bölümü seyirci sitesinin beğenisi ile karşılanırken söz konusu projenin izlenme oranları ise hayal kırıklığına uğratan sonuçlar elde etti. Seversin dizisinin izlenme oranları beklentilerin altında sonuçlar alırken bu durum da seyirci sitesinin canını sıkan bir sonuç olarak yorumlandı.

Dizinin yeni bölümünde Asya karakteri çıkan bütün pürüzleri ortadan kaldırarak oyunculuğu kabul etti ve Tolga Tuna ile partner oldu. Sosyal medyada çok konuşulan dizide art arda gelişen olaylar ekranlarda yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları dizinin ekrana geldiği son bölümü hakkında olumlu yorumlarda bulundu ve isimlerinden söz ettirdi.

Söz konusu dizinin 3. yeni bölümde dikkat çekici gelişmeler yaşanırken Tolga karakteri ise Asya'ya kendini affettirmeye çalıştı ve bunun için çabaladı. Tolga'ya Asya ile arasını düzeltmesini şart koşan yapımcı yeni gelişmelerin yaşanmasını sağladı. Yapımcının bu şartı karşısında Tolga karakteri ise kendince bir şeyler yapmaya çalıştı fakat işler sarpa sarmaya devam etti. Tolga karakteri daha sonra Kadir ile kapıda denk geldi ve polislik olarak adından söz ettirdim. Diğer taraftan Asya karakteri ile arasını düzeltmeye kararlı olan Tolga, yeni bölümde neler yapacağı ile merak konusu oldu. Senaryosu İlker Arslan ile Barış Erdoğan tarafından kaleme alınan Seversin isimli dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelikli oturuyor.

Söz konusu dizinin oyuncu kadrosundaki Nergis Kumbasar, Ceren Taşçı, Zeynep Kankonde, Halil İbrahim Kurum, Ozan Dağgez, Miray Şahin, Atakan Yılmaz, Hazal Bendim, İlkim Tüfekçi, Ceren Yıldırım, Yiğit Dikmen, Elif Çapkın, Nihayet Şahin ve Yağmur Gurur gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.