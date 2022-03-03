Hicran Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Konusu ve Oyuncuları!

Günlük dizi olarak yayın hayatına başlayacak olan bir proje açıklandı ve dizinin isminin Hicran olacağı belirtildi. Günlük dizi furyasına 1 yeni projenin daha eklenmesi dikkat çekti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Son olarak TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Canım Annem dizisi ardından yeni günlük dizi Hicran için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Emanet dizisi yurt dışında önemli bir başarı elde etmiş ve uzun süre adından söz ettirmişti. Emanet dizisinin yurt dışı başarısı sonrasında kanallar günlük dizi ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı ve yeni bir projenin geleceği bilgisine ulaşıldı. Projenin adının Hicran olacağı belirtilirken dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara getirileceği de merak konusu oldu. Bunun yanı sıra söz konusu projenin yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı fakat yapımcılığını Filmevi Yapım’ın üstlendiği belirtildi. Bunun yanı sıra dizi için oyuncu görüşmelerinin de devam ettiği söylenildi ve dizi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi.

Projenin başrol oyuncusunun 1999 doğumlu olduğu öğrenilen Berk Bakioğlu olacağı belirtildi. Oyuncu ilk olarak 2019 senesinde Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sevdim Seni Bir Kere isimli dizide rol almış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Ünlü isim 2020 senesinde ise TRT 1 dizisi olan Acemi Anneler projesinde rol almış ve Kemal isimli karaktere hayat vermişti.

Hicran dizisinin yönetmenliğini Gürsel Ateş’in üstlendiği belirtilirken Özlem Çınar ile anlaşma yapıldığı açıklandı. Oyuncu 2006 senesinde Kanal D dizisi olan Arka Sokaklar isimli projede rol almış ve 13 sene boyunca Aylin karakteri olarak performans sergilemişti.

Hicran dizisinin yanı sıra Emanet dizisinin de oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ettiği biliniyor. Bu durum da günlük dizilerin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan bir tablo.