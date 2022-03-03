Ukrayna İşgalinin 8. Gününde Kiev Bombalanmaya Devam Ediyor

Rusya'nın bir süredir Ukrayna'ya yönelik olarak devam ettirdiği saldırılarda 8. güne girildi ve Rus güçlerinin başkent Kiev’i bombaladığı şeklinde açıklamalar yapıldı. Çatışmalar Kiev’de artış gösterirken Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bugün 2. defa müzakere masasına oturacağı da söylenildi. Diğer taraftan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı da saldırı hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve Rus savaş uçağını düşürdüklerini belirtti. Ukrayna'ya yönelik olarak Rusya'nın devam ettiği saldırılarda 8. güne girildi ve sözkonusu saldırıların şiddetinin artarak devam ettiği yönünde açıklamalar yapıldı. Ukrayna'ya yönelik olarak Rus güçleri saldırısı ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin 2. tur müzakerelerinin bugüne ertelendiği bilgisine ulaşılırken konu hakkında detaylar da dünya gündeminde yer aldı. Söz konusu müzakerelerin 3 Mart tarihinde sabah Belarus sınırında bulunan Brest’te gerçekleşeceğine dair açıklamalar yapıldı.

Konu hakkında dikkat çeken bir diğer olay ise Almanya ile ilgili ortaya atılan iddia olarak yorumlandı. Ukrayna'ya Almanya'nın uçaksavar füze göndereceğini öne sürmesi dikkat çekti.

Saldırılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Rus müzakereci gündemde ateşkesin bulunduğunu söyledi fakat Ukrayna Moskova'nın isteklerinin kabul edilemez olduğunu ve bunun yanı sıra Rusya'nın ilerleme beklemeden önce Ukrayna'yı bombalamayı bırakması gerektiğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin saldırıları daha şiddetli bir hale getirdiği şeklinde yorumlar yapıldı ve saldırıların hızlandığı söylenildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in daha ağır bombardımana maruz kaldığı yönünde de paylaşımlar gerçekleşti.

Ukrayna Kiev'de tren istasyonun civarına füzeyle vurulması sonrasında açıklama Devlet Başkanlığı Ofisi’nden geldi ve konu hakkında detaylar öğrenildi. Rusya'nın atmış olduğu füzenin Kiev'in merkezinde bulunan bir otel ile Güney Tren İstasyonu arasına düştüğü şeklinde açıklamalar yapıldı. Diğer taraftan söz konusu saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.