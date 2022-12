Herkesin Yakıştırdığı Ünlü Çift Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş İkilisinden Ayrılık Haberi Geldi

Üç yıl birliktelikleri bulunan ve herkesin yakıştırdığı ünlü çift ani aldıkları ayrılık kararı ile herkesi şok etti. Sevilen çiftin fanları bu duruma üzülürken ikili bir açıklamada bulunmadı.

Şok Ayrılık

Adlarından oldukça söz ettiren ve her işlerinde başarılı olan oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş Show Tv'nin sevilen dizisinde tam 3,5 yıl önce tanışmışlardı. Başrollerini paylaştıkları dizi de yakınlaşan çift oldukça ses getirmişti. Ünlü çiftlerin fanları bu olaya oldukça sevinerek tam not vermişlerdi.

İlişkilerini basından uzak tutup devam ettiren çift belli bir süre sonra aynı evde yaşamaya başlamışlardı. Magazin programında Sancaktutan, Aktaş için oldukça romantik olarak bahsetmiş ve bu röportaj da aşkları herkesi büyülemişti.

Ancak iki başarılı oyuncunun evlenecek haberini duymayı beklerken ayrılık haberi bomba etkisi yarattı. Ünlü haberci Birsen Altuntaş'ın yaptığı haber de ikilinin dostça ilişkilerini sonlandırdıkları aldığı kararı yer verildi.

İddaların gündemi sürerken Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile fotoğraflarını silmemesi kafaları karıştırdı. Sevenleri yorum yağmuruna tutup "ayrıldınız mı?" gibi yorumlar yazarak soru sordular.

Nazar mı Değdi?

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde karşılaşılan Hafsanur Sancaktutan ilişkisi hakkında ve Aktaş hakkında röportaj vermişti. Yoğun olarak geçirdikleri dönemde birbirlerini zor gördüklerini ve zaman ayıramadıklarından dert yanmıştı. Yine de anlayışlı olduklarını bu konuda da söylemeyi ihmal etmemişti. Kıskançlığın hiçbir zaman aralarına girmediğini aşksız yapamayacağını, iyiki aşkın olduğunu da söyleyen Sancaktutan aşkın tatlı atışmalarla diri tutulduğunu da eklemişti.

Kapodakya tatiline gidip eğlenen çiftin Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı fotoğrafta tatili doğrulaması gözlerden kaçmamıştı. Belki Sancaktutan nazar değecek korkusu ile paylaşmamış olacak ki, yine de nazardan korunamayıp ayrılmaları kaçınılmaz oldu.