Birçok Dizi Neden Final Yapıyor?

Final haberleri ardı ardına geldi. Birçok kişiyi üzecek olan bu haber, dizi oyuncularını da ayrı üzdü. Bilindiği üzere final bir şeyin son bulmasıdır. Son bulması beklenen diziler çoğunlukta reyting düşüklüğünden kaynaklıdır. Bazen dizi senaristleri yeterli veri olmadığında da final kararı veriyor. İzlenmeme nedenleri arasında çakışan dizlerin olması da yer alıyor.

İşte Final Olması Kesinleşen Diziler

Özellikle final kararı aldığı açıklanan diziler ise şöyle;

Baba; başrolünde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer gibi başarılı aktörlerin ulunduğu Show TV dizisi bir sezonu geride bıraktı. Ancak yeni sezonda senaryoda değişiklik yapıp ve yeni aktörlerin girmesi seyirci için yeterli görülmedi. Dizi sadece 30 bölüm sürdü. 27 Aralık tarihi itibari ile son bölümü yayınlanarak dizi ekranlara veda edecek. Tolga Sarıtaş hayranları hemen oyuncuyu yeni bir dizi ile ekranlarda görmek istiyor. Sevilen oyuncu ekranlarda aranan yüz olarak ifade ediliyor. Sosyal medyada bu karar onaylansa da belli bir kesim halen dizinin devam etmesini istiyor.

Yalnız Kurt; vatanseverlik konulu ATV dizisi ilk sezon oldukça fazla, izleniyordu. Ancak bir anda dizinin reytingleri düşüş yaşadı. Yükselmesi beklenen reytingler bir türlü yükselmeyince kanal final kararı aldı. Osman Sınav imzalı dizi bu kez erken bitmesi oldukça üzdü. Dizi 30 Aralık tarihinde yayınlanacak son bölümü ile yayın hayatına veda edecek.

Tozluyaka, Darmaduman, Peri Masalı; Fox TV ise tam 3 dizisi için final kararı verdi. Tozluyaka ve Darmaduman adlı iki dizi gençlik dizisi olarak yayınlanmaktaydı. Ancak; gençler mi izlemedi yoksa çok fazla abartı mı geldi bilinmez ama bu iki dizi gençler tarafından tutulmadı. Reytingler düştü ve bu düşüş final kararı almayı zorunlu kıldı.

Peri masalı ise; bambaşka bir senaryo ile ekranlarda yer alıyordu. İlk zamanlarda iyi giden reytingler istenilen düzeyde olmayınca kanal tarafından final kararı alındı.

Seyirci Kararını Verdi, Kanal Onayladı

Seyircinin dizilere yeterli ilgisinin olmaması sonucu kanallar tarafında final yapılması manasını taşıyordu. Bu yüzden diziler final kararı aldı. Seyirci izlemedi ve kanallar finalleri gerekli kıldı.