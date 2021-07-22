Hande Yener En Az 10 Kere Ölümden Döndüğünü Söyledi

Bir senedir geçirmekte olduğu zor dönemi ve meme kanserin atlattığını en yakınlarından ve annesinden bile gizleyen ünlü şarkıcı Hande Yener, önemli açıklamalarda bulundu. Önceki günlerde meme kanserine yakalandığını ve geçirmiş olduğu süreci anlatan başarılı isim, bir itirafta daha bulunarak şaşırttı. Şarkıcının ismi bir dönem silahlı rehin alma olayına da karışmıştı ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu.

Silahlı rehin alma olayı ile ilgili olarak onun bir şey olmadığını ifade eden Hande Yener, 10 kere ölümden döndüğünü söyledi ve dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü şarkıcı Hande Yener dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahne aldı ve adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalar ile kanseri yendiğini açıklayan başarılı şarkıcı konu hakkında, çok zor zamanlar geçirdiğini, hayranlarının ve sevenlerinin üzülmemesi için kimseye bir şey söyleyemediğini ve herkesten çok fazla meslek mesajı aldığını belirtti. Kendisine gelen destek mesajlarını ağlayarak okuduğunu anlatan ünlü şarkıcı yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerini duygulandırdı.

Kıbrıs'ta sahne almadan önce vermiş olduğu röportajda özel açıklamalarda bulunan ünlü isim, bir dönem isminin karıştığı silahlı rehin alma olayı hakkında da açıklamalar gerçekleştirdi. Pop müziğin sevilen ismi bir senedir annesinden ve yakınlarından bile gizlediği gerçeği etkileri anlatarak yaşadığı süreç hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Yaklaşık olarak 7 saat süren bir operasyon sonucunda kurtulduğu meme kanserini ve geçirdiği zorlu dönemi anlatan pop müziğin kraliçesi, şüphelenmesi ardından hastaneye gidip gerçeği öğrendiğini belirtmişti.

Kanser olduğu dönemde de sahneye çıktığını ve kimsenin anlamaması için vatkalı bir ceket ile sahne aldığını ifade eden şarkıcı, vücudundaki kabloları gizlediğini söylemişti. Bunun yanı sıra kanser döneminin kadınlara unut olmasını istediğini ifade eden başarılı isim herkesin kendisine kontrol etmesini tavsiye etti.