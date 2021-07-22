Gülşah Saraçoğlu O Şahıs Kendisini Bulamıyorsa Direkt Konum Atabilir

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu inişli çıkışlı ilişki yaşadığı sevgilisi Gökhan göz ile ilişkisini 4. defa bitirdiğini açıklamış ve bu defa kesin olarak ayrıldıklarını ifade etmişti. Daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modacı çok konuşulan açıklamalara imza attı ve dikkatleri üzerine çekti.

“Allah beni sahibime bağışlasın” şeklinde ifadeler kullanan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düşerken o şahısın kendisini bulamaması durumunda direkt konum atabileceğini de yazdı.

Seda Sayan, Deniz Seki, Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi birbirinden başarılı isimler başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı iş adamı sevgilisi Gökhan göz ile geçtiğimiz sene olaylı bir şekilde ayrılmış ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Şok bir karar ile barışma kararı alan çift, 4. defa yeniden ayrıldı ve Gülşah Saraçoğlu bu kez ayrılığın kesin olduğunu açıkladı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklama ile sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını ayırması sebebinin yasak aşk olduğunu itiraf etmişti. Daha sonra yapmış olduğu paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü modacı, siyah beyaz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuş ve çok konuşulan açıklamalara imzasını atmıştı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile ayrılık yaşaması ardından arkadaşları ile birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yapan eski sevgilisinin canlı yayına katılıp küfürler yağdıran ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu dikkatleri üzerine çekmişti. Yapılan haberler sonrasında ünlü modacı özür dilemiş ve psikolojik olarak kadına şiddetin farklı bir türünü yaşamış olduğunu aktarmıştı. Öfke kontrolünü sağlayamadığını ifade eden ünlü isim pişman ve üzgün olduğunu belirtirken tüm sevenlerinden de özür dilemeyi ihmal etmemişti.