Hande Erçel'in Yeni Partneri Can Yaman Olabilir!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisinde beraber rol almış ve seyirci kitlesi tarafından birbirlerine çok yakıştırılmışlardı. Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan iki genç isim bir süre boyunca bu durumu gülerek karşılamış ve arkadaş olduklarını ifade etmişlerdi. Bu durum uzun zaman boyunca bu şekilde devam etmiş fakat bir süre sonra ise ikilinin birlikte olduğu öğrenilmişti. Ünlü oyuncular dizinin ikinci yaz yayını öncesinde beraber Maldivler’e giderek birlikte tatil yapmıştı ve bu şekilde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişki yaşamaya başladıkları bilgisine ulaşılmıştı.

İlişkilerini saklamayan iki ünlü isim daha sonra sosyal medyayı sallamış ve Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in aşk yaşaması oyuncuların hayranlarını çok mutlu eden bir gelişme olmuştu. Dizide Serkan ve Eda karakterlerinde olduğu gibi aşk yaşamaları dikkat çeken bir gelişme olurken kısa bir süre önce ise çift ayrıldıklarını belirtmişti. Fakat iki ünlü ismin hayranları ise bu ayrılığı atlatamadı ve sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar gerçekleştirdi. Çifti birlikte farklı bir yapımda görmek istediklerine vurguda bulunan seyirci grubu ikilinin yeniden birlikte olmasını istiyor.

Çiftin hayranları dünyanın 85 ülkesinde yayınlanan dizi sonrasında ikilinin ne kadar birbirlerine yakıştıklarını da sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. Diğer taraftan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni bir diziye başlayacağı hakkında yorumlar yapılıyor ve ünlü oyuncunun partnerinin kim olacağı merak ediliyor. Hande Erçel'in hayranları yeni haberi heyecan içerisinde beklerken popüler oyuncu Can Yaman'ın Hande Erçel'in partneri olabileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Hande Erçel bir süre önce setleri çok özlediğini ifade ederken Eylül ayından beri çalışmadığını ve uzun zaman olduğunu belirtmişti. Can Yaman ile Hande Erçel'in partner olup olmayacağı kısa süre içerisinde belli olacaktır.