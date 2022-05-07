Ziraat Bankası 19.000 TL Ödemeyi Hazırladı! Kimler Alabilecek?

Ziraat Bankası 19.000 TL’lik net ödemeye imza attı. Kimler alabilecek, haberin devamında bulunuyor. Ülkemizde bir çok banka, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçlerde, nakit ihtiyacı yaşayan insanlara fazla promosyon ve kampanyaları imza atarak sıkıntılarını hafifletme yönelik önemli adımlar geliştirmeye devam etmektedir. Bu bankalar arasında kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, önemli bir kampanya imza atarak 19.000 TL’ye kadar olan kredi işlemlerinde hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak, vatandaşları nakit ihtiyaçlarını hızlı bir çözüm geliştirmeye başlamıştır.

Banka tarafından sonraki kampanyası adı ile duyurulan bu kredi kampanyasında bazı koşullar dikkate alınacaktır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve de 18 yaşından büyük olan kişiler başka koşul olmadan kredi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve bununla beraber düşük faiz oranları ile kredileri kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası resmi web sitesi üzerinden duyurduğu bu kredi kampanyasında, vatandaşların 36 aya varan vade seçeneklerine 19.000 TL’ye kadar olan kredi limitlerinde kullanabileceklerine yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat bankasının sunduğu bu kampanyalı kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden ya da mobil uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu durumda 19.000 TL’ye kadar olan başvurularda hızlı bir şekilde cevap bilgisi iletilecek ve düşük faizli kredi kullanımı sağlanacaktır. Özellikle emekli ve sigortalı olarak çalışan kişiler ise bu kredi kampanyasından çok daha avantajlı bir şekilde ve hızlı bir geri dönüş ile faydalanabileceklerdir.